У Зеленского сообщили, когда Украина выйдет из карантина

Новости Украины:Олег Устенко рассказал о выведении Украины из карантина.

Украина начнет выходить из карантина и начнет восстановление экономики, когда будет пройден пик заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В логике президента движение будет идти следующим образом: меры ограничения, которые зажимают экономику абсолюнто осознанно, будут продолжаться до тех пор, пока страна не поднимется на пик. Как только страна оказывается на пике заболеваемости и идет снижение, начинются послабления. Не для того, чтобы обеспечить экономический рост, а вернуть Украину на тректорию восстановления", - сказал Устенко.

Про его мнению, украинская экономика, находящаяся в условиях карантина, также страдает от коррупционных явлений.

"По тем оценкам, которые есть у нас в офисе президента, порядка 5-10 млрд дол. в годовом исчислении распределяется по различным коррупционным каналам. В реальности речь идет о явном воровстве, которое крышуется разными политическими силами, которое замораживается представителями и крупного, и среднего бизнеса, иностранного бизнеса... Отбросьте свои фантазии по поводу того, кому сколько раздавать. У нас есть ограничения", - призвал советник президента.