Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За рубежом от COVID-19 вылечились 44 украинцев
За рубежом от COVID-19 вылечились 44 украинцев
Верланов подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора
Верланов подал заявление на Уманского в Офис генпрокурора
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Джеймс Али Башир: Кличко должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
День дочери 2020: история и особенности праздника
День дочери 2020: история и особенности праздника

За рубежом от COVID-19 вылечились 44 украинцев

За рубежом от COVID-19 вылечились 44 украинцев
01:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:За границей коронавирусом переболели 44 украинца.

По состоянию на вечер 24 апреля за рубежом от COVID-19 выздоровели уже 44 украинца. Сейчас болеют еще 163.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.

“16 951 гражданин Украины обратился за помощью в зарубежные дипломатичиские учреждения (ЗДУ) в рамках системы “Защита”, — сообщили в МИД.

В частности, 163 гражданина Украины проходят лечение: Австралия — 1, Австрия — 3, Греция — 12, Испания — 4, Италия — 121, Мальта — 1, Нигерия — 1, Португалия — 1, РФ — 2, Сербия — 1, США — 2, Таиланд — 1, Уругвай — 2, ФРГ — 4, Чехия — 6, Швеция — 1.

Еще 44 гражданина Украины выздоровели Австрия — 3, Бельгия — 1, Великобритания и Северная Ирландия — 1, Греция — 10, Доминиканская Республика — 4, Египет — 1, Испания — 1, Италия — 2, Нигерия — 2, Нидерланды — 1 , ОАЭ — 2, Польша — 6, Португалия — 1, Сейшельские острова — 1, Таиланд — 1, ФРГ — 1, Швеция — 1, Швейцария — 1, Япония — 4.

Отмечается, что 7 граждан Украины за рубежом — умерли.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 — летальные. Всего в мире заболело более 2.7 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин уволил Нефедова и Верланова с должностей
02 Выход Украины из карантина: план Кабмина
03 День дочери 2020: история и особенности праздника
04 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
05 Как Вы справляетесь с жизненными трудностями - легкий тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выход Украины из карантина: план Кабмина
Выход Украины из карантина: план Кабмина
Доплаты медикам: Кабмин принял важное решение
Доплаты медикам: Кабмин принял важное решение
Вербовщиком Шайтанова был фигурант дела MH-17
Вербовщиком Шайтанова был фигурант дела MH-17
Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)
Мода 2020: детали в одежде, которые непременно добавят вам возраст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь