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ВОЗ и ЕС планируют объединиться для борьбы с коронавирусом

ВОЗ и ЕС планируют объединиться для борьбы с коронавирусом
01:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:ВОЗ и Европейский Союз хотят объединить свои ресурсы в борьбе против коронавируса.

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейский Союз и ряд стран хотят объединить свои ресурсы в борьбе против коронавируса. Об этом заявил в пятницу, 24 апреля, генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, Reuters и DW.

“Мы имеем дело с общей угрозой, которую в состоянии победить только вместе”, — сообщил глава ВОЗ.

Объявленная этого дня глобальная инициатива заключается в ускорении работы над разработкой лекарств, тестов и вакцин против болезни легких COVID-19, которую вызывает коронавирус, а затем в предоставлении результатов этой работы всем странам. “Мы должны добиться того, чтобы все люди имели доступ ко всем средствам для борьбы с COVID-19”, — заявил генсек ВОЗ.

Поддержку этой инициативе выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также другие главы государств и правительств, так же как и представители международных организаций.

К примеру, президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Леен пообещала поддержку бедным странам.

“Европейский Союз не будет жалеть усилий, чтобы помочь миру объединиться в борьбе с коронавирусом”, — заверила она. Сразу как только вакцину изобретут, необходимо обеспечить ее доступность везде, добавила фон дер Ляйен.

Зато США не стали присоединяться к этой инициативе. “Официального участия США не будет”, — заявил пресс-секретарь представительства США в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. Ранее президент США Дональд Трамп критиковал ВОЗ за слишком дружелюбное отношение к Китаю, и прекратил выплаты вкладов США в ВОЗ в разгар пандемии вируса.

Для реализации этой инициативы нужны деньги доноров, а именно восемь миллиардов евро. Поэтому 4 мая для привлечения необходимых средств планируется провести конференцию доноров. На фоне этого канцлер ФРГ Меркель призвала как политиков, так и представителей бизнеса поддержать эту инициативу финансами. По словам Меркель, сейчас наблюдается “достаточно существенный финансовый дефицит, который необходимо покрыть”.

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ЕС, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус.
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