Украинский самолет доставил гуманитарный груз в США

Новости Украины:Украинский самолет Ан-124 "Руслан" доставил медицинские средства в Хьюстон.

Вчера, 24-го апреля украинский самолет "Авиалиний Антонова" Ан-124 "Руслан" доставил медицинские средства в Хьюстон в Техасе. Рейс вылетел из китайского Шанхая, с грузом средств индивидуальной защиты, медикаментов, антисептиков, аппаратов искусственной вентиляции легких. На очереди - такой же рейс в Орландо во Флориде. Об этом сообщает Flight Radar 24 и издание "Голос Америки".

По данным сайта Flight Radar 24 украинский самолет уже приземлился в Хьюстоне.

Это — первые из десяти гуманитарных рейсов украинской авиакомпании, которые запланированы в Соединенные Штаты. Впоследствии к судам АН-124 “Руслан” присоединится также крупнейший в мире самолет АН-225 “Мрия”, — рассказал заместитель директора “Авиалинии Антонова” Виталий Шость.

“На начало мая у нас запланированы еще несколько рейсов, они в основном планируются в Лос-Анджелес. 14 мая к самолетам АН-124 еще присоединится самолет АН-225 „Мрия“, и мы его планируем в столицу, Вашингтон. Мы работаем через американских брокеров, то есть правительство США к нам не обращался. Наши самолеты могут загружать очень большой объем таких товаров, потому что обычно такие товары, я имею в виду средства индивидуальной защиты и медицинские приборы, не слишком тяжелые, но очень объемные”, — рассказал Виталий Шость.

Он добавил, что “Авиалинии Антонова” ведут переговоры по доставке такого же груза в Мексику, а с наступлением пандемии в компании было много заказов из европейских стран.