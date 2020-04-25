У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

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Василий известен всем как активный, общительный мужчина, наделенный развитым интеллектом и очень чувствительный к мнению окружающих. Вася всегда и во всем проявляет себя как интеллигентный и умный человек. Только он может решить одновременно больше десятка вопросов.

Сложно найти более открытого человека, чем Василий. Все, что он делает, он делает ради своего удовольствия. Обладая уравновешенной психикой, мужчина редко выходит из себя. Будучи неизменно спокойным и флегматичным, Вася открыт и доброжелателен с людьми, хорошо находит общий язык с каждым.

Василий не очень любит влиять на события, ему привычнее, чтоб все шло само по себе. Развитие событий он часто предсказывает, опираясь на развитое чувство интуиции. Мужчине от природы дана сильная воля, помогающая ему противостоять неразумным действиям других. Правда иногда это означает вмешательство в чужие дела.

Василий – человек, тонко чувствующий природу. Он властен и силен, хорошо знает себе цену. В своем стремлении к совершенству мужчина никогда не унывает, а его рвение иногда перерастает в упрямство. Васю нельзя назвать семейным человеком. Он не особо привязан к своим близким, не вмешивается в их судьбу. Любые бытовые неудобства Василий принимает безропотно, без жалоб на свою судьбу. С родственниками жены общается ровно, к тестю относится лучше, чем к теще.

Открытость и оптимистичность Василия притягивают к нему людей. Он доброжелательный человек, поэтому окружающим с ним приятно и легко общаться. Давления на свою точку зрения Василий не потерпит ни от кого, ни от друзей, ни от родных. Но его способность находить золотую середину, позволяет ему избегать конфликтов и ссор, не смотря на то, что Василий превосходный спорщик, готовый предоставить сотни весомых аргументов в пользу своей точки зрения.

Будущую профессию Василий выбирает очень тщательно. Как правило, мужчина имеет склонность к изобретательской и руководящей деятельности. Однако стремление делать все самостоятельно несколько мешает ему руководить. Предпринимательская деятельность удается Василию еще меньше. Он не инициативен, не склонен ломать традиции, избегает крутых поворотов.

Поздравления

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

Василий — царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!

Васильев день встречаем мы.

Тебя сердечно поздравляю!

Пускай в лучах тепла, любви

Вся жизнь твоя сейчас сияет.

Пусть исполняются мечты,

Пусть согревает душу счастье.

Вокруг пусть будет много красоты,

Обходят стороной всегда ненастья.

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных — тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Поверь, Василий, в мире этом

Есть много новшеств и идей.

Зима пусть превратится в лето!

Желаю праздничных затей!

Здоровья, счастья, безусловно —

Еще желаю доброты,

Чтоб самым стал веселым, словно

Все у тебя сбылись мечты!