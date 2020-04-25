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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля
13:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 26 апреля.

Антипасха, Фомино воскресенье

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает "вместо Пасхи" или "противоположный Пасхе" — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day).

Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий", и предложила "всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день".

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

Международный день интеллектуальной собственности

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day).

Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) на заседании в октябре 1999 года, рассмотрев предложение делегации Китая, приняла решение об учреждении этого праздника. При этом она исходила из того, что 26 апреля знаменует собой основание WIPO — организации, призванной содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире, и которая, как специализированное учреждение ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности, ведет свою деятельность прежде всего по расширению и развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности.

Василий-парильщик: приметы и обряды на 25 апреля

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права, как результаты творчества и знаний, являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества.

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Традиции, Приметы, Обряды, 26 апреля, Антипасха, Фомино воскресенье, Международный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.
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