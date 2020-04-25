Статус безработного через портал "Дия": В Украине запустят экспериментальный проект

Новости Украины:Власти Украины планируют запустить проект по оформлению статуса безработного через онлайн портал "Дия".

Правительство Украины поддержало запуск экспериментального проекта по оформлению статуса безработного и получению помощи по безработице онлайн через портал "Дия", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Теперь, чтобы получить статус безработного, необходимо авторизоваться на портале "Дия", выбрать необходимую услугу; заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов", - сообщается на странице Шмыгаля в соцсети Фейсбук.

По словам премьера, эта процедура займет около 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости не должен превысить один рабочий день.

"Оповещение о результате обработанной заявки придет на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступным в личном кабинете пользователя на портале "Дия", - пояснил руководитель правительства.