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Статус безработного через портал "Дия": В Украине запустят экспериментальный проект

Статус безработного через портал "Дия": В Украине запустят экспериментальный проект
16:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Власти Украины планируют запустить проект по оформлению статуса безработного через онлайн портал "Дия".

Правительство Украины поддержало запуск экспериментального проекта по оформлению статуса безработного и получению помощи по безработице онлайн через портал "Дия", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Теперь, чтобы получить статус безработного, необходимо авторизоваться на портале "Дия", выбрать необходимую услугу; заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов", - сообщается на странице Шмыгаля в соцсети Фейсбук.

По словам премьера, эта процедура займет около 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости не должен превысить один рабочий день.

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"Оповещение о результате обработанной заявки придет на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступным в личном кабинете пользователя на портале "Дия", - пояснил руководитель правительства.

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Украина, Безработица, Карантин, ДИЯ.
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