Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
В МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Сила стихии: Непогода обесточила 11 сел на Закарпатье (Фото)
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

Антипасха 2020: народные приметы и традиции

Антипасха 2020: народные приметы и традиции
21:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата - 26 апреля.

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает "вместо Пасхи" или "противоположный Пасхе" - но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминым воскресением, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. Парни наряжались, ходили по домам и "окликали" молодоженов: пели песни и плясали под их окнами.

Антипасха в 2020 году: Что можно и что нельзя делать 26 апреля

Приметы на Красную горку и Антипасху

Как и на Антипасху, на Красную горку нельзя работать. Считается, что любое начатое дело непременно пойдет наперекосяк, а посаженное в землю семя не даст плодов.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля

Чтобы привлечь счастье и благополучие, нужно накормить семь бездомных животных.

Услышать колокольный звон на Антипасху - добрый знак, сулящий здоровье всей семье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Значение, Красная Горка, 26 апреля, Светлая седмица, Праздники в апреле, Антипасха 2020, Фомино воскресенье 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
03 Причины появления прыщей на лице и теле
04 С Днем дочери 2020! Красивые СМС-поздравления и открытки
05 День дочери 2020: история и особенности праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
Коронакризис: Германия готова взять на себя больше, чем было в планах
Украинцев предупредили о похолодании
Украинцев предупредили о похолодании
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь