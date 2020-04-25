Антипасха 2020: народные приметы и традиции

Новости Украины:Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата - 26 апреля.

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает "вместо Пасхи" или "противоположный Пасхе" - но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминым воскресением, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. Парни наряжались, ходили по домам и "окликали" молодоженов: пели песни и плясали под их окнами.

Приметы на Красную горку и Антипасху

Как и на Антипасху, на Красную горку нельзя работать. Считается, что любое начатое дело непременно пойдет наперекосяк, а посаженное в землю семя не даст плодов.

Чтобы привлечь счастье и благополучие, нужно накормить семь бездомных животных.

Услышать колокольный звон на Антипасху - добрый знак, сулящий здоровье всей семье.