В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19

Новости Украины:Число смертей от коронавируса в мире увеличилось до 200 812.

Количество летальных случаев во всех странах мира, пострадавших в результате пандемии коронавирусной болезни Covid-19 увеличилось до 200 812 человек

Об этом сообщает сайт Worldometer.

Согласно данным ресурса, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло до 2874660.

Во всем мире от Covid-19 выздоровели 823 360 человек.

Лидерами по масштабам распространения пандемии остаются США с 931 544 подтвержденными случаями, Испания - 222 759 случаев, Италия - 195 351 и Франция - 159 828 зафиксированных случаев заболевания.