Дожди и похолодание: Чем удивит погода сегодня, 26 апреля

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни похолодает, пройдут дожди.

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться влажный и прохладный воздух с северо-запада, вытесняя тепло на крайний юг и восток, падение атмосферного давления сменится ростом, сообщил Укргидрометцент.

В воскресенье временами дождь, ночью в Черкасской, местами Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, днем в Харьковской области значительный дождь.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, в Украине порывы 15-20 м/с.

Карта осадков 26 апреля / windy.com

Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°, на крайнем юге и востоке до 20°.

Карта ветров 26 апреля / windy.com

В Киеве в ночь на воскресенье дождь, днем без осадков; температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на Субботу, 26 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14…+16, без осадков

Львов – +13…+15, без осадков

Ивано-Франковск – +13…+15, без осадков

Тернополь – +14…+16, без осадков

Черновцы – +13…+15, без осадков

Хмельницкий – +14…+16, без осадков

Луцк – +14…+16, без осадков

Ровно – +14…+16, без осадков

Житомир – +14…+16, без осадков

Винница – +14…+16, без осадков

Одесса – +17…+19, без осадков

Николаев – +16…+18, дождь

Херсон – +16…+18, без осадков

Симферополь – +15…+17, без осадков

Кропивницкий – +14…+16, дождь

Черкассы – +13…+15, дождь

Чернигов – +13…+15, дождь

Сумы – +12…+14, дождь

Полтава – +13…+15, дождь

Днепр – +14…+16, дождь

Запорожье – +15…+17,дождь

Донецк – +16…+18, дождь

Луганск – +17…+19, дождь

Харьков – +17…+19, дождь

Киев – +13…+15, без осадков

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 апреля самая высокая температура днем была 26,3 в 1926г., самая низкая ночью -2,8 в 1948г..

Погода 26 апреля / meteo.gov.ua

В понедельник в Украине без существенных осадков, лишь в восточной части временами дождь.

Погода 27 апреля / meteo.gov.ua

Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 11-16° тепла, в Закарпатье до 19°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.