Дожди и похолодание: Чем удивит погода сегодня, 26 апреля

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться влажный и прохладный воздух с северо-запада, вытесняя тепло на крайний юг и восток, падение атмосферного давления сменится ростом, сообщил Укргидрометцент.
В воскресенье временами дождь, ночью в Черкасской, местами Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, днем в Харьковской области значительный дождь.
Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, в Украине порывы 15-20 м/с.
Карта осадков 26 апреля / windy.com
Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°, на крайнем юге и востоке до 20°.
Карта ветров 26 апреля / windy.com
В Киеве в ночь на воскресенье дождь, днем без осадков; температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.
Прогноз погоды на Субботу, 26 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +14…+16, без осадков
Львов – +13…+15, без осадков
Ивано-Франковск – +13…+15, без осадков
Тернополь – +14…+16, без осадков
Черновцы – +13…+15, без осадков
Хмельницкий – +14…+16, без осадков
Луцк – +14…+16, без осадков
Ровно – +14…+16, без осадков
Житомир – +14…+16, без осадков
Винница – +14…+16, без осадков
Одесса – +17…+19, без осадков
Николаев – +16…+18, дождь
Херсон – +16…+18, без осадков
Симферополь – +15…+17, без осадков
Кропивницкий – +14…+16, дождь
Черкассы – +13…+15, дождь
Чернигов – +13…+15, дождь
Сумы – +12…+14, дождь
Полтава – +13…+15, дождь
Днепр – +14…+16, дождь
Запорожье – +15…+17,дождь
Донецк – +16…+18, дождь
Луганск – +17…+19, дождь
Харьков – +17…+19, дождь
Киев – +13…+15, без осадков
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 апреля самая высокая температура днем была 26,3 в 1926г., самая низкая ночью -2,8 в 1948г..
Погода 26 апреля / meteo.gov.ua
В понедельник в Украине без существенных осадков, лишь в восточной части временами дождь.
Погода 27 апреля / meteo.gov.ua
Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-3°; днём 11-16° тепла, в Закарпатье до 19°.
В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.