Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля

Новости Украины:Приметы на 26 апреля говорят, что сегодня очень благоприятный день для женщин, а тайное станет явным.

Сегодня по церковному календарю почитается святая мученица Фомаида, которую в народе прозвали Медуницей, так как в этот день было принято собирать именно растение медуницу.

В народном календаре дата получила название Фомаида медуница. Православная церковь 26 апреля почитает мученицу Фомаиду, которой полагается молиться для избавления от блудной страсти. Причиной этому послужили как история из жизни святой, так и рассказ о чудесах, совершавшихся у её гроба.

Фомаида Египетская родилась в V веке в городе Александрии. Её родители были христианами. Они воспитали дочь в целомудрии и благочестии. С детства Фомаида любила читать Священное Писание. В 15 лет девушку выдали замуж за рыбака, который тоже был христианином. Молодые супруги жили вместе с родителями мужа, которые любили невестку за кротость, доброту, незлобие и целомудрие.

По наущению дьявола, свекор девушки пленился её красотой. Когда его сын ушел на ночную рыбалку, он стал склонять Фомаиду к греху. Девушка всячески старалась образумить обезумевшего старика, говорила ему о наказании за грех и о Страшном Суде. Но эти слова не остановили мужчину. Разъяренный твердостью невестки, он схватил меч и стал ей угрожать смертью. Но и это не заставило девушку отступить от заповеди Господней. Ослепленный страстью свекор мечом убил святую. За верность заповеди Божьей и за своё целомудрие Фомаида приняла мученическую кончину в 476 году.

Мученица Фомаида в народном календаре получила прозвище Медуница. Связанно это с тем, что в день почитания святой у наших предков было принято отправляться в лес и собирать медуницу, которая к этому времени зацветала.

В лекарственных целях использовали не только листья и цветы растения, но и его корни. Весной собирали цветущие побеги и листья, которые потом складывали небольшими кучками и сушили на солнце. А вот корни собирали и сушили уже осенью. После просушки растение измельчали и растирали в порошок. Хранить высушенное сырье лучше в плотных тканевых или бумажных мешочках.

В этот праздник принято молиться святой Фомаиде. Она покровительствует женщинам, помогает во всех делах, особенно, с излечением от женских болезней. Также Фомаида избавляет от пороков и вредных привычек и зависимостей.

Народные приметы:

Если ива зацвела, то холодов больше не будет.

Вороны на верхушках деревьев сидят – к теплу, посредине дерева – к пасмурной погоде, на земле – к похолоданию.

Кукушка громко и протяжно кричит – к приближению теплых дней.

Звездная ночь – к урожайному году.

Дуб распустился – к теплому и погожему лету.

Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай.

Сны с 25 на 26 апреля вещие, но опасности не несут. Сновидение, увиденное днем 26 апреля, скорее всего, пустое.

Сегодня хороши любые лечебные процедуры, а травы будут целебными и чудотворными.

Приметы на 26 апреля говорят, что Фомаида больше всего помогает женщинам. Поэтому сегодня можно обратиться к святой за помощью и быть уверенной, что ты получишь спасение.

Также приметы гласят, что женщины сегодня могут узнать будущее. Сны этих суток вещие и хорошие. Они не принесут ничего дурного. Каждая женщина может увидеть во сне, что ее и ее семью ждет в скором времени. Можно перед сном даже задать конкретный вопрос, если ответ очень нужен.

Что категорически нельзя делать в этот праздник? Обижать женщин. Женские слезы — проклятье Фомаиды. Обидчик горько поплатится за то, что обидел женщину.

По поверью, 26 апреля лисицы переселяются со старых в новые норы, а также массово вылетают шмели.