У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:В переводе с греческого Имя Димитрий (Дмитрий) означает — "Посвященный Деметре, греческой богине плодородия и земледелия, матери-земле".

Дмитрий растет болезненным ребенком. Он переболеет самыми разными болезнями, что отразится на его нервной системе. Он будет капризным, требовательным к окружающим. У матери будет постоянно искать защиты и помощи.

Взрослея, Дмитрий избавляется от детской капризности, но общение с ним будет непростым. Он упрям, иногда может вспылить. В то же время Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше всего продвигается по службе, где требуется умение общаться с людьми.

Дмитрий любит комфортную обстановку, красивых женщин и самые разные удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивает. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто вступает в повторный брак, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.

Любит выпить, но сильного пристрастия к алкоголю не испытывает. Самым большим авторитетом в жизни Дмитрия является его мать.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость.

Поздравления

С именинами тебя, Дмитрий, поздравляем,

И от всей души тебе искренно желаем,

Мы удачи и побед, чтобы не случилось,

Чтобы добротой твоей сердце лишь лучилось.

Чтоб надежные друзья, были, лишь, с тобою,

Чтоб любовь, была на век — верной и большою.

А теперь, наш милый Дима,

Прочитать необходимо

Стихотворный поздравок,

Чтоб весь класс услышать мог!

Дмитрию желаем, чтобы

Стал отличником учебы,

Чтоб здоровьем крепок был,

Чтоб от неудач не ныл.

Чтоб спортивные успехи

Достигались без помехи,

Чтоб в дальнейшем (скажем тут),

Поступил ты в институт.

Но пора нам закруглиться:

Пусть наш класс тобой гордится!

Дмитрий — это победитель,

Милых женщин покровитель.

Очень смел он и отважен,

Да и внешне клево слажен.

Он всегда идет вперед,

То, что нравится, берет.

И не трус, и не подлец,

В общем, Дима — молодец.

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

Достойный, статный гражданин,

Такой Вы, Дмитрий, лишь один:

Высокий, грациозный и красивый,

Средь всех компаний — вы, любимый!

Мы с гордостью ответим всем:

"Вы — наше счастье и тотем,

Вы — идеальный, Вы — счастливый,

Вы — мудрый, добрый и красивый!

Желать, мы, Вам не будем много,

Судить не станем очень строго,

Лишь скажем: "Пусть у Вас "всё" будет,

Удача, Вас, пусть не забудет!".

Поздравляю тебя с Днем Ангела!

Твое имя так много значит...

Раньше я никогда не плакала,

Ты такой уже взрослый мальчик...

Пусть хранит тебя ангел бережно,

Слово мама оберегая

Дима, Димочка, мальчик нежный мой,

Будь любим как люблю тебя я...

Что хотим мы пожелать?

Чтобы жизнь была "на пять"!

Чтоб решались все задачи,

Чтоб в делах была удача,

Чтоб начальство оценило —

Повышеньем одарило!

Чтобы в доме был порядок,

И тебе там были рады!

Чтоб друзья не забывали,

В гости часто приглашали!

Много денег в кошелёк

Наш желает поздравок!

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Пусть ангел хранитель тебя бережет,

От бед и невзгод на Земле.

В делах постоянно пускай повезет,

Мой Димка, дружище, тебе,

Пусть будет весельем наполнен твой дом,

Растет как на дрожжах твой бицепс.

А деньги пускай потекут вдруг рекой,

И цветет, разрастается бизнес,

Мы тебе принесли поздравок.

Прочитай от души эти строчки,

Пусть в радость клиента звонок,

И улыбка наивная дочки.

Храбрый, мужественный, добрый,

Милый, любящий, родной

Дима, Димочка, Димуля,

Всей душой тебя люблю я:

Красоту и глаз, и губ,

И пшеничный светлый чуб.

Пожелаю в День рожденья

И здоровья, и веселья,

И любить, и быть любимым

Раз и навсегда.

В день этот важный, замечательный

Я Диме счастья пожелаю,

Будь энергичным, обаятельным,

Живи, всех целей достигая!

Друзьями станут закадычными

Успех, Фортуна и терпение,

И будут дни твои отличными,

Все с превосходным настроением!

Дорогой Дима, желаю тебе море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пускай в твоей семье всегда господствуют любовь, гармония и лад! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые сумасшедшие мечты!