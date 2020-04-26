Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)

Новости Украины:В ГСЧС отчитались о ликвидации пожаров в зоне отчуждения.

Спасатели ГСЧС продолжают тушить очаги возгорания на территории лесничеств в Зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 час. 26 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно пять путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС-1 тыс. человек. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе два вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов – 114 т воды (с начала работ совершено 2230 сбросов – 5 тыс. 130 т воды).

Как сообщалось, пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень.