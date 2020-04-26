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Минэнергетики: Наша задача - безопасность энергетических объектов

Минэнергетики: Наша задача - безопасность энергетических объектов
15:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Минэнергетики назвали безопасность АЭС главным приоритетом ведомства

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды назвали своей главной задачей - максимально безопасное использование ядерной энергии в мирных целях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергетики.

"Сегодня мы не должны повторить прошлое и сохранить будущее. Наша задача - сделать максимально безопасным использование ядерной энергии в мирных целях. Министерство принимает и в дальнейшем будет принимать все меры по соблюдению международного законодательства в сфере использования ядерной энергии и радиационной безопасности, повышение безопасности ядерных реакторов, реализации государственной политики по обращению с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС, их захоронения/ долгосрочного хранения" , - говорится в сообщении.

Указано, что Зона отчуждения и безусловного (обязательного) отселения требует разработки дополнительных антикризисных мер для того, чтобы эта территория получила новые возможности для развития.

МИД: Украина делает все для преобразования Чернобыльской зоны из "черной дыры" на безопасную территорию

Также отмечается, что в Зоне отчуждения продолжает существовать 400 видов животных, птиц и рыб, а также 1200 видов флоры.

"Наша задача - безопасность энергетических объектов, уменьшение нагрузки на окружающую среду, чистый воздух и сохранения природы для нынешнего и будущих поколений", - говорится в сообщении.

Сегодня исполнилось 34 года со дня Чернобыльской катастрофы.

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АЭС, ЧАЭС, Зона отчуждения, Минэкоэнерго.
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