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Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля

Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
15:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции и возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году", - говорится в сообщении.

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Указано, что присутствующие также почтили память спасателей минутой молчания.

"Чернобыльская катастрофа - это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общей обязанностью всех наций мира", - отметил Владимир Зеленский.

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ЧАЭС, Чернобыль, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль.
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