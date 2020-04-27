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Чубаров призвал осмотреть ситуацию в Крыму в "нормандском формате"

Чубаров призвал осмотреть ситуацию в Крыму в "нормандском формате"
03:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Рефат Чубаров призвал обсудить положение с правами человека, в оккупированном Крыму.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал обсудить положение с правами человека, в частности с правами крымских татар в оккупированном Россией Крыму во время переговоров в "нормандском формате", а также усилить международные санкции в отношении России из-за оккупации Крыма. Об этом 26 апреля он написал в своем Facebook.

Следует отметить, что с таким обращением Чубаров выступил в день годовщины запрета деятельности Меджлиса оккупационными властями РФ — 26 апреля.

“26 апреля 2016 российский оккупационный „верховный суд Крыма“ объявил Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Позже, 29 сентября 2016 года, Верховный суд России, высшая судебная инстанция государства-оккупанта, поддержал это незаконное решение”, — напомнил Чубаров. Этот запрет Россия насаждает и за пределами своей территории, в оккупированном Крыму, отмечает издание “Радио Свобода”.

“Запрет Меджлиса — высшего представительно-исполнительного органа крымскотатарского народа — является одной из преступных действий Москвы, направленных на подавление воли и единства коренного народа Крыма, который открыто выступил против российского вторжения в Крым и противодействует попыткам его аннексии, которые продолжаются. Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продемонстрировал откровенное пренебрежение и нарушение государством-оккупантом фундаментальных норм международного права, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, Декларацию ООН о правах коренных народов. Запрет Меджлиса крымскотатарского народа продолжается, а его члены во временно оккупированном Крыму подвергаются преследованиям”, — подчеркнул Чубаров.

Кроме того, добавил он, Россия “демонстративно игнорирует приказ Международного суда ООН от 9 апреля 2017 года, который обязывает Россию „воздержаться от принятия или поддержки ограничений относительно возможности крымских татар сохранить свои представительные институты, включая Меджлис“, а также обеспечить свободный в въезд-выезд на территорию Крыма руководству и членам Меджлиса крымскотатарского народа”.

Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины

По словам Чубарова, в условиях репрессий, усиливаются в отношении крымских татар и украинцев по национальности в оккупированном Россией Крыму, категорических отказов России освободить крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей России о том, что, мол, “вопрос о принадлежности Крыма закрыт”, “призываем участников видеоконференции „нормандского формата“ на уровне министров, которая запланированна на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированом Крыму”.

Председатель Меджлиса также призвал международное сообщество к дальнейшему усилению санкций в отношении России “до восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и прилегающими к нему водами Черного и Азовского морей”, цитирует “Радио Свобода”.

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Крым, Рефат Чубаров, Крымские татары, Нормандский формат.
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