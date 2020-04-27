За границей от коронавируса лечатся 163 украинца

Новости Украины:За рубежом лечение от коронавируса проходят 163 украинцев.

В 16 странах по всему миру лечение от коронавирусной инфекции проходят 163 гражданина Украины.

Об этом в Facebook сообщает МИД.

Как указывается, больше всего наших соотечественников лечится в Италии - 121. Кроме того, 12 украинцев проходят лечение в Греции, шесть - в Чехии, по четыре - в ФРГ и Испании.

По данным МИД, 44 гражданина Украины выздоровели от коронавирусной инфекции, больше всего - в Греции (10) и Польше (6). Семеро заболевших скончались.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине лабораторно подтверждено 8617 случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

Напоминаем, В Кременецком Районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных COVID-19 решено максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, сообщил исполняющий обязанности председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.