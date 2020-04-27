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Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля

Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля

Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля
08:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон.

Традиции на 27 апреля

По приметам охотников, в этот день лисицы переселялись из старых нор в новые. Считается, что первые три дня и три ночи своего новоселья бывают они и слепы, и глухи, и что в это время их можно ловить голыми руками. Говорят: "На Мартына лисицы роются меж пней, бегут на людей". Эти животные прозревают не иначе, как вороны начнут их клевать.

В этот день замечают, что ворон купает своих детей и отпускает их на отдельное семейное житье. Эта птица для русского человека зловеща. Если уж ворон каркает, то неспроста и не к добру. "Ворон каркает к несчастью, а ворона - к ненастью", - говорили в народе. Если каркает воронья стая летом - быть дождю, если зимой - к морозу. Кто в лесу поет и увидит ворона, тому наткнуться на волка.

Ворон каркает на церкви - к покойнику на селе; каркает на избе - к покойнику во дворе. Через который двор ворон перелетел, каркая, там будет покойник.

Приметы и поверья

Ранний взлет пчел сулит красную весну.

Много сока из березы течет – к поздней осени.

Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то пришла пора саженцы в садах высаживать.

Знаменательные события в истории: 27 апреля 2020 года

Дождливый день – к хорошей пашне.

Увидеть в этот день в небе одинокого журавля – к удаче, пару – к свадьбе, стаю – к приезду желанных гостей.

Сны с 26 на 27 апреля очень важны. Поэтому постарайтесь припомнить все, что вам приснилось, до мельчайших деталей. Сновидение, увиденное днем 27 апреля, вещее. Во сне вы видели своего врага.

Людям, родившимся 27 апреля, следует носить обсидиан и нефрит.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, 27 апреля, Мартынов день, День Мартына, Мартын Лисогон.
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