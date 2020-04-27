Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине более 9 тысяч заболели COVID-19
В Украине более 9 тысяч заболели COVID-19
Количество зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 3 миллионам
Количество зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 3 миллионам
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля

Родительский день (Радоница): дата, история и смысл праздника

Смотрите фото (3)
Родительский день (Радоница): дата, история и смысл праздника
09:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Событие имеет переходящую дату, поэтому важно узнать ее заранее.

Радоница — очень важный день церковного календаря: в этот день впервые после Пасхи проводится поминовение усопших. 

Чтобы никогда не забывать о Радонице, стоит помнить, что она всегда следует после Пасхи — на девятый ее день, во вторник после Фомина воскресенья. В 2020 году этот день придется на 28 апреля.

История и смысл Радоницы

Этот дань появился в православной традиции благодаря тому, что Церковь пошла навстречу народному славянскому обычаю поминать усопших весной. Эта традиция не противоречит догмам христианства, поэтому ее связали с Пасхой.

Радоница всегда выпадает на вторник. По сути своей Радоница — это та же родительская суббота, но в субботу, идущую перед Фоминым воскресеньем, поминать усопших нельзя: на Пасхальной неделе панихиды церковью запрещены.

Считается, что усопшие тоже должны отмечать Пасху, поэтому специально для них есть такой день, в который можно встретиться с родными. Говорят, что наши умершие близкие находятся рядом с нами всю пасхальную неделю вплоть до Радоницы, а потом их радостные души отправляются вновь на Небеса.

Традиции Радоницы

28 апреля необходимо посетить место, на котором похоронены ваши родственники или близкие. В этот день можно сходить на кладбище, навести порядок на могилах. Говорят, что в этот день усопшие слышат все, словно они все еще живы. Нужно сказать им то, что не решались сказать при жизни, поделиться новостями, рассказать что-то о себе.

Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреля
Мартын-лисогон: приметы и обряды на 27 апреляЧитать полностью

Но идти на кладбище не обязательно. Можно помянуть близких и дома за столом. Помните, что в этот светлый день души усопших приходят в наш мир. Помимо поминок за столом и в церкви раньше на Киевской Руси для умерших даже готовили баню, сами же при этом в ней не мылись. Не забудьте на Радоницу прочитать поминальные молитвы об усопших.

Про этот день в древности существовало множество примет. Например, небольшой и непродолжительный дождь считался большой удачей и означал, что души умерших родственников готовы отправиться назад на Небеса.

Считалось, что если не помянуть умерших в этот день хотя бы в мыслях, то и вас не помянут на том свете. Застолья и поминки люди старались планировать на вторую половину дня или хотя бы не на раннее утро. На Радоницу было принято утром работать, а в обед и вечером вспоминать об усопших.

Радоница — не единственный день поминовения. Ознакомьтесь с полным списком таких дней в 2020 году, чтобы не пропустить следующую дату.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, 28 апреля, Церковные праздники, Праздники в апреле, Радоница, Родительский день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
04 Главу Государственной налоговой службы могут назначить без конкурса
05 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы
В Украину идет антициклон: синоптики обещают тепло и грозы
На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 11 раз открывали огонь
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь