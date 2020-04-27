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Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях
Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях
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Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях

Карантин в Украине: как будем выходить, когда и при каких условиях
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В правительстве Украины составили и рассказали план, как страна будет выходить из карантина.

В Украине с 12 марта введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам. 22 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить действие карантина до 11 мая.

Почему карантин продлен и что это означает 

Правительство продлило действие карантинных ограничений, опираясь на прогноз ученых, которые ожидают два всплеска коронавируса в Украине: ориентировочно в конце апреля и между 3 и 8 мая. Увеличение числа заболевших прогнозируют из-за нарушения карантина верующими на пасхальные праздники.

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При этом у правительства рассматривают 11 мая как "желаемый рубеж", после которого будут поступать позитивные данные и это позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.

Условия отмены карантина в Украине

Плавный выход из карантина начнется при двух ключевых условиях, которые озвучил президент Владимир Зеленский:

  • в течение 10 дней процент выявленных заболевших коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%;

  • больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, уточнили, что основным критерием начала выхода Украины из карантина является уменьшение заболеваемости при увеличении количества тестирований, а также существенный рост числа выздоровевших украинцев.

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Когда ожидать смягчения карантина

Сроки начала смягчения карантина будут зависеть от того, как в Украине пройдут два прогнозируемых пика заболевания COVID-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, правительство будет мониторить ситуацию, эпидемическое состояние, и будет рассматривать различные варианты послабления карантинных ограничений, в том числе после 11 мая.

Как будем выходить из карантина: план правительства

Выход из карантина будет проходить в 5 этапов, согласно подготовленному правительством плану. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. 

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Этапы снятия карантина:

  • 1-й этап – снятие запретов на посещение парков, зон отдыха (кроме детских площадок); восстановление работы торговли непродовольственными товарами.

  • 2-й этап – возобновление обучения в выпускных классах, подготовка к ВНО; с ограничениями заработают заведения общественного питания.

  • 3-й этап – открытие спортивных и детских площадок и учреждений образования (отдельных); запуск метрополитена (спецперевозки) и междугороднего транспортного сообщения в пределах области.

  • 4-й этап – заработает метрополитен и весь наземный общественный транспорт; торгово-развлекательные комплексы и заведения общественного питания.

  • 5-й этап – отмена других ограничений, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

Этот поэтапный план выхода из карантина могут сократить, если в Украине число новых заражений начнет резко снижаться.

Когда заработает общественный транспорт 

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В рамках плана выхода из карантина Кабмином разработан план поэтапного восстановления работы общественного транспорта.

Так, сначала правительство планирует облегчить ограничения функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом – межобластного сообщения. И в самом конце правительство будет рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок.

Однако точной даты, когда это станет возможным, в правительстве не берутся прогнозировать. Министр инфраструктуры Владислав Криклий, со своей стороны, уточнил, что даже после запуска общественного транспорта будут действовать определенные ограничения, а именно – масочный режим и ограничения по количеству людей в салоне.

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Украина, Карантин, Коронавирус.
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