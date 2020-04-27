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Праздники в мае: сколько выходных и как будут работать банки

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Праздники в мае: сколько выходных и как будут работать банки
16:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Украинцев ждут два дополнительных выходных 1 и 9 мая, и, соответственно, два долгих уикенда продолжительностью по три дня.

В мае 2020 года у украинцев будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.

Так, согласно распоряжению Кабинета министров, 1 мая будет выходной по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Так как он выпадает на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая.

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая.

9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку этот праздник в 2020-м приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 число.

Таким образом, мы будем снова отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Кроме того, 8 мая – День памяти и примирения – будет рабочим, но укороченным на один час.

Календарь выходных в мае 2020

1 мая, пятница - День труда

9 мая, суббота - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

11 мая, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.

Как работают банки

В мае отделения банков, кроме субботы и воскресения, не будут работать:

1 мая (пятница)

11 мая (понедельник).

Эти два будних дня - официальные выходные. День труда 1 мая, а 11 мая отдыхаем из-за Дня победы в субботу.

Календарь 2020: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Напомним, карантин в Украине планируют начать ослаблять с 11 мая, но ограничения планируют снимать постепенно. Кабмин разработал и презентовал план выхода из карантина, который включает пять этапов.

Добавим, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

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День Победы, 9 мая, 1 мая, День памяти и примирения, Выходные в мае, Праздники в мае, День победы над нацизмом во Второй мировой войне, Май 2020.
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