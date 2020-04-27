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Понедельник, 27.04.2020
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Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
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Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)

Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
19:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине уже к концу недели рынки могут возобновить работу.

Продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что рабочие места, заработок граждан, в частности фермеров, очень важны, однако отметил, что жизнь и здоровье украинцев - превыше всего.

Как сообщалось, в понедельник в офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Тогда глава государства Владимир Зеленский одобрил идею о возможности открытия рынков согласно определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

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Украина, Рынки, Карантин.
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