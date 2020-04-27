Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн
Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн
Дезинфекция и один покупатель на 10 м²: Минздрав назвал требования для рынков
Дезинфекция и 1 покупатель на 10 м²: Минздрав назвал требования для рынков
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Хлопок и шелк: Ученые определили самый лучший материал для защитной маски
Ученые рассказали о лучшем материале для защитных масок

Дезинфекция и один покупатель на 10 м²: Минздрав назвал требования для рынков

Дезинфекция и один покупатель на 10 м²: Минздрав назвал требования для рынков
21:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Минздраве составили обязательные правила поведения на рынках в Украине.

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление", - сказал он.

На прошлой неделе в столице гриппом и ОРВИ заболели более 3 тыс человек

Степанов добавил, что для того чтобы работа рынков была безопасной, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.

"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требования, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.

Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)

Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:

  • допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;

  • наличие на каждом входе на рынке антисептиков;

  • не более одного покупателя на 10 м кв. 

  • дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;

  • уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня; 

  • отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

  • расстояние между рабочими местами продавцов не менее 3 метров;

  • защитные экраны между продавцами и покупателями.

Как сообщалось, в понедельник в офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

 

На ней Владимир Зеленский одобрил идею возможного открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.

COVID-19 в Украине: в ЦОЗ назвали возможные причины высокой заболеваемости медиков

Позже в видеообращении Президент заявил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Чем полезна перловая каша?
03 Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
04 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
05 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Госказначейство: Дефицит бюджета Украины уже превысил 32 млрд
Госказначейство: Дефицит бюджета Украины уже превысил 32 млрд
Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь