Дезинфекция и один покупатель на 10 м²: Минздрав назвал требования для рынков

Новости Украины:В Минздраве составили обязательные правила поведения на рынках в Украине.

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос возобновления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление", - сказал он.

Степанов добавил, что для того чтобы работа рынков была безопасной, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.

"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требования, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.

Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:

допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;

наличие на каждом входе на рынке антисептиков;

не более одного покупателя на 10 м кв.

дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;

уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;

отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

расстояние между рабочими местами продавцов не менее 3 метров;

защитные экраны между продавцами и покупателями.

Как сообщалось, в понедельник в офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

На ней Владимир Зеленский одобрил идею возможного открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.

Позже в видеообращении Президент заявил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.