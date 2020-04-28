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Ляшко о праздновании Пасхи: Инкубационный период коронавируса до 14 дней

Ляшко о праздновании Пасхи: Инкубационный период коронавируса до 14 дней
03:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине через неделю.

В министерстве здравоохранения считают, что новая вспышка коронавируса в Украине может быть на 14 день после Пасхи.

Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, многие украинцы не стали придерживаться условий карантина на Пасху, поэтому вскоре может произойти новый всплеск заболеваемости COVID-19. 

"Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период инфекции до 14 дней", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.

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"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровело.

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Пасха, Covid-19.
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