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Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день

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Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В 2020 году традиции праздника меняются из-за невозможности посещать людные места, однако познакомиться с правилами все же стоит.

В православии Радоница — это день поминовения усопших, когда верующие отправляются на кладбища, чтобы почтить вниманием души близких. 

Священнослужители напоминают, что у каждого церковного праздника есть свои запреты и правила, которых следует придерживаться верующим. В день Радоницы, которая пройдет 28 апреля, эксперты рекомендуют соблюдать предписания церкви, а также пересмотреть свои планы, чтобы исключить вероятность заражения опасным заболеванием. В 2020 году на правила накладываются ограничения, например, Русская православная церковь разрешает молиться дома, без посещения служб.

Запреты на Радоницу в 2020 году

Празднование не подразумевает распития алкогольных напитков. Верующие могут лишь причаститься красным церковным вином, а также помнить о том, что трапеза должна не подразумевает чревоугодия. Скромная трапеза будет лучшим выходом и станет напоминанием о том, что пища должна быть не только для тела, но и для души. После трапезы также возносят молитвы, благодаря Господа за пищу.

В день праздника принято ходить на кладбище, однако в этот раз лучше воздержаться и посетить могилы близких после отмены самоизоляции. Однако нельзя забывать о том, что на погосты не стоит приносить алкоголь и прочие напоминания о вредных привычках, также как и еду, которую лучше оставить в церкви или раздать прохожим для поминовения.

Кладбище — не место для беременных и детей. Им на погосты ходить не стоит. Также на кладбищах и после их посещения нельзя предаваться унынию. На Радоницу принято радоваться тому, что души умерших попадут в Царствие Небесное, а чтобы это произошло как можно быстрее, за них молятся в течение всего дня. Умерших также нельзя поминать дурным словом.

В народной традиции Радоница — день особенный. В прежние времена на праздник отменяли любую работу, не сажали и не копали, а также не занимались иной тяжелой физической работой. Священнослужители напоминают, что повседневные дела не под запретом, однако их стоит выполнять после обращения к небесам.

Радоница — не время для скандалов и конфликтов. В этот день нельзя браниться и говорить дурные слова. Обойти стороной конфликт получится, если заручиться помощью небес и попросить у них помощи в преодолении трудностей.

Что нужно сделать на Радоницу

В день праздника принято посещать церкви и храмы, а после посещать могилы близких, чтобы убраться на них и помолиться за души умерших. В этот раз церковь призывает остаться дома, помолиться перед домашним иконостасом и отложить поход на кладбище. Время можно уделить изготовлению искусственных цветов, которые можно будет отнести на могилы после отмены самоизоляции.

Верующим не стоит забывать о том, что работать в день праздника можно. Домашние обязанности, так же как и официальная работа — часть жизни, а значит, греха в этом нет. Воспрещается лишь работать, забывая о молитвах, а также проводить время за развлечениями.

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На Радоницу обязательно молятся за души умерших, а также возносят молитвы, избавляющие души живых от грехов. Во вторник у образов на домашнем иконостасе зажигают свечи и лампадки.

На Радоницу можно как крестить детей, так и проводить обряд венчания, однако в этом году с такими мероприятиями лучше повременить.

В день праздника принято угощать окружающих, а также не оставлять в беде того, кому требуется поддержка. В прежние времена обязательно готовили угощения для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а также раздавали еду прохожим с просьбами помянуть души умерших родственников.

В день праздника стоит собраться семьей за столом, чтобы помянуть умерших, а также вознести покаянные молитвы, чтобы очистить души от грехов. Православный праздник служит напоминанием о том, что жизнь скоротечна, и проводить ее в грехе нет времени. Добрые поступки помогают душам расти и развиваться, а после кончины без опасения предстать на Божьем Суде.

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История, Традиции, Приметы, Праздники, Церковные праздники, Радоница, Родительский день, Что нельзя делать 28 апреля, Что нужно сделать 28 апреля.
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