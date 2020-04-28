Лучшие заговоры на удачный посев и богатый урожай

Новости Украины:С их помощью получится справиться с неприятностями и не потерять урожай, на посадку и уход за которым уходит так много сил.

Получить богатый урожай мечтают многие, а значит, стоит воспользоваться мудростью наших предков и не пренебрегать заговорами.

Труд помогает вырастить большое количество полезных фруктов и овощей, сделать запасы на зиму и насладиться полученным результатом. Однако порой погодные условия или иные факторы не позволяют получить желаемое количество продуктов со своего огорода и сада. Эксперты рекомендуют воспользоваться проверенными заговорами, чтобы усилия не были напрасными, а зима была сытной благодаря большому количеству сделанных запасов, выращенных своими руками.

Заговор на посевы

У каждого садовода и огородника есть свои хитрости по выращиванию растений. Это и подкормка, и использование энергии Луны и созвездий, а также своевременная обработка урожая от вредителей. Такой подход дает хорошие результаты, но все же многие помнят заветы предков и пользуются заговорами. Они помогают оградить растения от пагубных факторов.

Перед посадкой семена замачивают водой, настоянной ночь при лунном свете, а затем заговаривают:

"На Луну растущую каждый побег сил набирается, в землю попадает, тут же прорастает. Как Луна в рост идет, так и побег к свету тянется, силой наливается".

Семена сажают во время начала роста ночного светила, чтобы они дали хороший урожай и взошли дружно.

Заговор на рассаду

Вырастить хороший посадочный материал в конце зимы не всегда просто: растения могут вытягиваться, болеть от недостатка света и давать плохой урожай. Взошедшие побеги заговаривают перед высадкой следующим образом:

"Как над землей побеги поднимаются, так и силой наливаются. Труды мои окупятся, урожай будет сладок. Много соберу, труд свой приложу, зиму в сытости проведу".

Заговор от сглаза урожая

Иногда завистливые соседи могут навредить, сами того не подозревая. Защитить посадки и получить хороший урожай поможет заговор:

"В тишине сажаю, свой урожай поднимаю. Колосись, развивайся, цвети и плодами наливайся. Мимо кто пройдет — слова дурного не скажет, меня не обидит, урожай не изведет, ничего дурного не принесет".

Этот заговор читают непосредственно перед посадкой, которую проводят в одиночестве с утра или перед закатом. Посаженные семена и рассаду укрывают еловыми ветками, полынью или присыпают золой, смешанной с небольшим количеством соли.

Заговор на фрукты

Фруктовые деревья защищают от паразитов и иных проблем, чтобы они дали обильный урожай:

"Растите, деревья мои, силами наливайтесь, урожай обильный давайте, не болейте, не промерзайте. Как срок подойдет, богато с вас соберу, всех угощу да себе оставлю".

Деревья и кустарники опрыскивают средством от паразитов, а у корней насыпают золу.

Заговор на ягоды

Получить хороший урожай ягод на огороде получится, если рассаду или имеющиеся кустики заговорить во время роста Луны:

"Я землицу свою удобряю, урожай на ней сажаю. Как я ей дам, так и она мне вернет, приумножит, накормит, счастьем жизнь наполнит".

Посадки обязательно удобряют, чтобы получить много ягод и не остаться в убытке к моменту сбора урожая. Еще одна хитрость для хорошего урожая: украсть у соседей один из ягодных кустиков, оставив на его месте блестящую монету. По поверьям такой способ работает отменно и не лишает тех, у кого был украден посадочный материал, хорошего урожая.

Заговор на богатый урожай

Перед тем как сажать что-либо на огороде, в поле или в саду, к земле обращаются с просьбой. Ей кланяются и оставляют дары, к примеру, выпечку, сделанную своими руками. Затем произносят:

"Матушка-землица, прокорми, рассаду мою вырасти. Я тебе помогу как смогу, почем зря не потревожу, лишний раз не копну, да удобрения внесу".

Поливают растения теплой водой с добавлением удобрений и делают это молча, настраиваясь на мысли о том, какой обильный урожай будет в конце года.

Посадить растения — лишь часть большой работы, ведь с началом посевного сезона работ только прибавляется. Справиться с трудностями помогут и молитвы, обращенные к небесам. С помощью искренней веры будет проще трудиться на благо своей семьи и по осени собрать достаточное количество урожая.