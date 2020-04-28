"Штрафы UA": водители теперь могут оплачивать нарушения онлайн

Новости Украины:Платежно-информационный сервис для водителей Украины, совместно с МВД Украины запустили спецприложение.

"Такая функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью уплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет. Для МВД это важный проект, реализация которого состоялась в рамках сотрудничества с ГП Инфотех", - процитировали в "Штрафы UA" заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова.

Как отмечается в сообщении, в течение 2019 года было выписано водительских штрафов на сумму примерно 500 млн грн, согласно данным Патрульной полиции Украины. Сорок процентов из них не были уплачены вовремя. В связи с чем водители сталкивались с арестом имущества, банковского счета и другими мерами воздействия. Многие автомобилисты были вынуждены платить один и тот же штраф несколько раз из-за процедурных ошибок.

Команда "Штрафы UA" решила эту проблему, выпустив обновленную программу. Теперь в ней можно не только заплатить штраф, но и проверить статус и историю платежей.

"40-50% запросов, с которыми к нам обращаются каждый день, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено. В 2016 году нам удалось реализовать его в части уплаты, а вот в части проверки - мы всё делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине. После открытия реестра в сотрудничестве с МВД, мы наконец создали обновленную версию. Теперь это универсальный сервис, который решает полный комплекс задач - от получения информации о штрафе, до контроля погашения штрафа в базе полиции", - отметил основатель сервиса Денис Дмитров.

Как считают в компании, поскольку в Украине с 1 мая запланирован официальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а следовательно, количество штрафов будет расти, это делает новую услугу еще более актуальной.

Обновленная версия приложения "Штрафы UA" уже работает для IOS, для Android обновление выйдет в начале мая.

Как сообащалось, что в феврале была запущена функция "Безопасное вождение" (Safety Drives), которая позволяет получать водителям вознаграждение от суммы страхования за соблюдение правил дорожного движения. Это приложение также ведет статистическую обработку показателей вождения водителей для исчисления общих рейтингов безопасности вождения по городам.

По данным платформы Opendatabot на текущий момент суммарный объем непогашенных водительских штрафов - 858 954 (что составляет примерно 0,5 млрд грн). Одна из ключевых причин - сложный процесс оплаты, который предусматривает прохождение ряда инстанций. В результате на разных стадиях возникают ошибки: платеж может быть отправлен не на те реквизиты или неточно указана сумма. Большая часть штрафов, уплаченных через банки, зависают на счетах казначейства и не подтягиваются автоматически к полиции. Из-за чего оплачено - это не всегда погашено. Оплата через специализированный онлайн-сервис является самым надежным способом.

Штрафы UA - платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает упростить процесс оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. На данный момент количество пользователей, которые проверяют и платят штрафы с его помощью 160 тыс. чел. Через сервис оплачено свыше 42 тыс. штрафов на сумму свыше 12,3 млн грн.

Приложение "Штрафы UA" вышло в начале сентября 2016 года в рамках инкубационной программы 1991 Open Data Incubator. После запуска оно вошло в топ-10 бесплатных приложений в рубрике "Финансы" украинского App Store. В сентябре 2017 года команда получила 400 тыс. грн на развитие сервиса и внедрение функции безопасного вождения Safety Drives. Это стало возможно благодаря финансовой поддержке, предоставленной проектом USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услуги" / ТАРАS, которая реализуется Фондом Евразия в партнерстве с Фондом "Восточная Европа" и ОО "Social Boost".