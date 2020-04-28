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2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.

Ученые-метеорологи прогнозируют, что 2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений. Об этом сообщает The Guardian.

"В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США считают, что вероятность того, что текущий год станет самым жарким в истории, сейчас составляет уже 75%, а прогнозируют 99,9%. Также этому способствует и то, что с января 2020 года от Антарктики до Гренландии уже были побиты тепловые рекорды", - говорится в сообщении.

В ряде научно-исследовательских центров Европы и Северной Америки согласны с этим прогнозом.

Отмечается, что нынешний январь уже стал самым теплым - в ряде столиц северных стран даже снега не было.

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А в феврале научно-исследовательская база в Антарктике впервые зафиксировала температуру более 20 градусов по Цельсию.

В Гренландии же 26 апреля установлен температурный рекорд для этого месяца - 6°С.

Рекордную жару в этом году пережила Австралия, напоминают ученые.

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Погода, Жара, Климат, Синоптики, Метеорологи.
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