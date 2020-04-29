Дело Януковича: суд отказал защите в отводе судьи

Новости Украины:Суд отказал в отводе судьи Соколова, ведущего дело Януковича.

Судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Сердюк пояснил, что они заявляли об отводе судьи, так как суд не привлек потерпевших по делу Майдана.

"Потерпевшие по делу привлечены, в связи с этим в отводе судьи Соколова отказано, защитой также поставлен вопрос об изменении подсудности из Печерского районного суда Киева в Шевченковский районный суд Киева, то есть по месту нахождения ГБР", - рассказал адвокат.

По его словам, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения перенесли, ведь решаются процессуальные вопросы, связанные с изменением подсудности.

"Даты следующего заседания пока нет", - добавил адвокат.

Как сообщалось, защита Януковича заявил об отводе судьи Соколову.

24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Добавим, что Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.