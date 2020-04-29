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Нардеп Поляков: Сытник спешно ушел на больничный

Нардеп Поляков: Сытник спешно ушел на больничный
00:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп Поляков сообщил, что глава НАБУ "спешно" ушел на больничный.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник "спешно" ушел на больничный.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил внефракционный народный депутат Антон Поляков, передает УНН.

"Сытник спешно ушел на больничный. Желаем ему и всем антикоррупционным органам страны скорейшего выздоровления! Артем Сергеевич, надеемся к вашему выходу на работу, на вашем столе, в вашем кабинете на Сурикова вас уже будет ждать обходной лист", — пишет нардеп.

Увольнение Сытника: комитету ВР прислали повестку дня

Ранее комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект № 3133, который предусматривает увольнение директора НАБУ из должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

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НАБУ, Артем Сытник, Антон Поляков.
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