Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

Новости Украины:Если женщины в этот день были заняты рассадой, то мужчины готовились к пахоте.

Традиции на 29 апреля

Разлив рек закончен, река входит в свое нормальное русло, оставляя разрытые овражки, размочаленные мосты и разрытые берега. Поэтому этот день и получил такое название.

В этот день сажают капустную рассаду на особенных приготовленных насадах, или срубах, и начинают белить стволы садовых деревьев. Высаживая капусту, крестьянки приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна".

В это время зацветает ольха, а это значит, что пора сеять гречиху. После Арины-рассадницы обычно наступали несколько солнечных дней, рассада быстро шла в рост, и по тому, как быстро она растет, определяли успех будущих хозяйственных дел. Считали, например, что если "рассада пьет поливку - сухой сенокос, а не вбирает - мокрый".

Приметы на 29 апреля

Запылал орешник-сажай лес.

Ольха зацвела - сей гречиху.

Ирина-рассадница - сей капусту на рассаду.

На Арину начинает таять лед по берегам озер.

На Ирину пора выжигать поля: худая трава - из поля вон.

Не устоять берегу против Ирининой (вешней) воды.