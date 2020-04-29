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Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля
07:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Если женщины в этот день были заняты рассадой, то мужчины готовились к пахоте.

Традиции на 29 апреля

Разлив рек закончен, река входит в свое нормальное русло, оставляя разрытые овражки, размочаленные мосты и разрытые берега. Поэтому этот день и получил такое название.

В этот день сажают капустную рассаду на особенных приготовленных насадах, или срубах, и начинают белить стволы садовых деревьев. Высаживая капусту, крестьянки приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна".

В это время зацветает ольха, а это значит, что пора сеять гречиху. После Арины-рассадницы обычно наступали несколько солнечных дней, рассада быстро шла в рост, и по тому, как быстро она растет, определяли успех будущих хозяйственных дел. Считали, например, что если "рассада пьет поливку - сухой сенокос, а не вбирает - мокрый".

Приметы на 29 апреля

Запылал орешник-сажай лес.

Ольха зацвела - сей гречиху.

Знаменательные события в истории: 29 апреля 2020 года

Ирина-рассадница - сей капусту на рассаду.

На Арину начинает таять лед по берегам озер.

На Ирину пора выжигать поля: худая трава - из поля вон.

Не устоять берегу против Ирининой (вешней) воды.

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Традиции, Приметы, Обряды, 29 апреля, День Ирины, Что нельзя делать 29 апреля, Ирина рассадница.
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