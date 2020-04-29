Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

Традиции на 29 апреля
Разлив рек закончен, река входит в свое нормальное русло, оставляя разрытые овражки, размочаленные мосты и разрытые берега. Поэтому этот день и получил такое название.
В этот день сажают капустную рассаду на особенных приготовленных насадах, или срубах, и начинают белить стволы садовых деревьев. Высаживая капусту, крестьянки приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна".
В это время зацветает ольха, а это значит, что пора сеять гречиху. После Арины-рассадницы обычно наступали несколько солнечных дней, рассада быстро шла в рост, и по тому, как быстро она растет, определяли успех будущих хозяйственных дел. Считали, например, что если "рассада пьет поливку - сухой сенокос, а не вбирает - мокрый".
Приметы на 29 апреля
Запылал орешник-сажай лес.
Ольха зацвела - сей гречиху.
Ирина-рассадница - сей капусту на рассаду.
На Арину начинает таять лед по берегам озер.
На Ирину пора выжигать поля: худая трава - из поля вон.
Не устоять берегу против Ирининой (вешней) воды.