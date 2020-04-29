Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
Стадион Динамо готов принимать матчи
Стадион Динамо готов принимать матчи
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Гороскоп на май: эти знаки Зодиака ждет успех

Смотрите фото (3)
Гороскоп на май: эти знаки Зодиака ждет успех
13:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:К счастью, читатели всегда могут узнать, каким Знакам Зодиака будут благоволить планеты в мае.

Астрологи расшифровали тайные знаки звезд, благодаря чему у нас есть уникальный шанс заглянуть в будущее и узнать, кому из 12 представителей зодиакальной плеяды повезет большего всего в мае 2020 года.

Май 2020 года по многим параметрам выдастся очень благополучным месяцем для большинства Знаков Зодиака — редко когда расположение планет бывает настолько гармоничным. Сильные позиции Солнца и Марса дополнит удачное влияние Юпитера, который будет способствовать удаче в самых разных областях жизни. С другой стороны, всем прекрасно известно, что у любой медали есть обратная сторона, поэтому торжество любви, материальный успех и везение в делах ворвутся в жизнь отнюдь не к каждому.

Богатый Телец

Хорошая новость: в мае многим Тельцам светят неожиданные доходы из необычных источников. Новость чуть хуже — радоваться этим подаркам судьбы будет особо некогда, потому что появится очень много дел: майские недели грозят необходимостью срочно и качественно выполнять возложенные обязательства путем активной работы и (самое интересное) принятием самостоятельных решений. Впрочем, чувство удовлетворения, которое будут испытывать Тельцы, глядя, как их действия приводят к распутыванию клубка проблем, станет поистине лучшей наградой. Кроме того, проекты, начатые или завершенные в мае, имеют хорошие шансы привести немалую финансовую выгоду.

Активные Близнецы

Последний весенний месяц вдохнет в Близнецов жажду активной деятельности. Выбирая между привычной рутиной и новыми трудоемкими, но интригующими проектами, астрологи советуют брать и то, и другое. При правильной организации жизни сил хватит на многое. Даже чувство разочарования, которое вызывали жизненные проблемы, в мае сменится некоторой гордостью за себя. Планеты подарят хорошие шансы для устройства личной жизни, возвысят духовно и даже избавят от вирусов и блоков сознания. При желании Близнецы смогут значительно продвинуться вперед, расширить свои возможности и перспективы, улучшить ситуацию на любовном фронте. Главное, чтобы пустяковые конфликты не перерастали в серьезные драмы.

Безмятежный Лев

В мае планеты дают Львам зеленый свет. Юпитер позволит удачно рискнуть, а Солнце — воплотить замыслы, о которых раньше приходилось лишь мечтать. Благодаря поддержке планет Львы смогут точно почувствовать поток удачи и попасть в колею, избежав неприятностей и ошибок. Все это говорит об одном: в мае можно с чистым сердцем положиться на удачное стечение обстоятельств, которые будут возникать сами собой и сменять друг друга чуть ли не каждые 2 дня. Однако перемены не будут чем-то таким, что в одночасье меняет жизнь к лучшему. Это будут скорее приятные бонусы, которыми обязательно стоит воспользоваться для достижения полноценного успеха.

Проницательный Скорпион

В мае Скорпионов ждет насыщенная жизнь. По словам астрологов, их интуиция обострится до невероятного уровня, благодаря чему получится достичь многие поставленные цели. В этом месяце Скорпионы должны быть особенно чуткими к подсказкам интуиции: важно прислушиваться к ним намного чаще, чем в обычное время. Именно внутренний голос подскажет верное направление, ведущее к осуществлению самых амбициозных целей. Тех, кто собирается бездействовать в мае, звезды предостерегают о внутренних и внешних конфликтах. Чтобы решить проблемы, связанные с мотивацией, нужно постоянно держать себя в тонусе, стараться мыслить нестандартно и решительно действовать. Не стоит отпускать дела по течению, потому что тогда Вселенная потеряет интерес к Скорпионам, оставит без поддержки и возложит новые проблемы на их плечи.

Везучий Стрелец

Планеты в мае дают Стрельцам задел удачи практически во всех сферах жизни. Поэтому последний месяц весны — наиболее подходящее время для существенных перемен в судьбе. Впрочем, Стрельцы могут ограничиться и менее масштабными проектами: расстановкой приоритетов, новым хобби или сменой картинки на экране телефона. Даже такие мелочи могут оказаться камнем, который повлечет за собой лавину событий. Правда, качество этих событий будет во многом зависеть от расположения духа. Астрологи советуют пребывать в максимально добром настроении хотя бы до середины мая. По возможности, стоит избегать конфликтов — сейчас важно сохранять ровное расположение духа и не терять оптимизм восприятия.

ТОП 3 вещи, которые должны быть весной в каждом доме
ТОП 3 вещи, которые должны быть весной в каждом домеЧитать полностью

Удачливый Козерог

Астрологи считают, что Козерогам повезет больше остальных. Их планеты будут находиться в гармонии друг с другом, а значит, неприятные повороты судьбы пройдут мимо. В личных и профессиональных отношениях Козерогов ждет спокойствие и порядок, укрепление позиций, взаимопонимание и отсутствие негативных последствий. Даже столкнувшись с проблемами, удастся с легкостью это пережить, ведь Вселенная в мае внесет позитивные перемены в жизнь представителей данного Знака. Чтобы планеты продолжали быть на стороне Козерогов, им необходимо дарить добро и яркие эмоции близким людям, откликаясь на их просьбы о помощи.

Если вы не нашли себя в списке счастливчиков этого месяца, не расстраивайтесь: это не значит, что для вас май выдастся проблемным и удача отвернется. В рейтинг вошли Знаки, которые особенно благословлены судьбой. Но и для них есть ряд ограничений: будьте осторожны и не злоупотребляйте своим преимуществом, не испытывайте судьбу, скажем, в азартных играх или авантюрных проектах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Знаки Зодиака, Традиции, Май 2020, Кому повезет в мае, Удача в мае, Благоприятные дни в мае, Приметы на май, Чего ожидать в мае.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в бикини (Видео)
05 За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь