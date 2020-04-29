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Карантин в Украине: Когда откроют садики и школы

Карантин в Украине: Когда откроют садики и школы
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Несмотря на то, что карантин в Украине планируют начать снимать с 11 мая, образовательные учреждения не станут открывать сразу же.

Образовательный процесс в Украине, который остановился из-за карантина еще с 12 марта, может возобновиться только в случае, если в стране на протяжении 10 дней будет уменьшаться количество заболевших.

Но это условие будет распространяться, скорее всего, только на старшеклассников, чтобы те смогли сдать ВНО, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Некоторые образовательные заведения, в том числе и садики будут открыты лишь при условии, что количество выздоровевших будет в 2 раза меньше, чем заболевших, в течение 10 дней подряд, а загруженность больниц - меньше 10%.

Все школы, садики, университеты и т.д. смогут открыться лишь тогда, когда количество новых случаев заражения будут регистрировать менее пяти на каждую область на протяжении 10 дней.

Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки

В Киеве же к привычной жизни и нормальному обучению в садиках, школах и вузах можно будет вернуться уже после летних каникул, в сентябре. При условии, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет под контролем, заявил мер Виталий Кличко. 

По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 - летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 456 новых случаев.

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ВНО, Школа, Карантин, Детские сады, Денис Шмыгаль.
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