Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля

Новости Украины:В православной церкви 30 апреля отмечают день святого Савватия и Зосимы. В народе они считались покровителями пчел.

На Руси в этот день с особенным вниманием относились к пчелам. Считается, что соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий были посланы в Египет, чтобы принести оттуда пчелиную матку.

Христиане очень уважали этих насекомых, поскольку, согласно Писанию, именно пчелы прилетели к распятому Иисусу на Голгофу и выпили пот, чтобы облегчить его страдания. Кроме того, считали, что именно пчелы первыми возвестили о Воскресении Иисуса.

Зосим считался покровителем пчел вместе со святым Саватием, а потому, именно в день 30 апреля крестьяне выносили на пасеку улья. Тем более, что погода этому способствовала – дни стояли теплые и солнечные.

С самого утра было принято молиться Зосиме и относить в храм соты, чтобы можно было расставлять ульи.

Пчеловоды 30 апреля вырезали часть земли, с которой надо было обойти вокруг пасеки, чтобы пчелы летали именно там, откуда вынули дерн.

Что нельзя делать в день Зосимы:

нельзя подолгу любоваться собой;

нельзя веники оставлять на видном месте;

нельзя покупать и печь вечером хлеб;

нельзя рассказывать сны;

нельзя надевать новые вещи.

В этот день сажали морковь и свеклу. Сначала семена замачивали в воде, куда бросали медные деньги. Считалось, что только после этого обряда урожай будет хорошим.

От рыбалки лучше воздержаться.

Ругань 30 апреля может отпугнуть удачу.

Народные приметы

На какие посевы села пчела, там и будет богатый урожай.

Если пчелы летают поодиночке и медленно, то меда будет мало. Если летают стаями и быстро, то надо ждать много меда.

Муравей, заползший в дом, – к счастью.

Если на деревьях много шишек, будет богатый урожай ячменя, если на ольхе много сережек, то будет большой урожай овса.

Играющие грачи – предвестники солнечной погоды.

Утренний дождь – к хорошему дню.

Сны на 30 апреля необходимо хранить в тайне, чтобы они сбылись в течение месяца.