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Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля
Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля

Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля

Зосима Пчельник: приметы и обряды на 30 апреля
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В православной церкви 30 апреля отмечают день святого Савватия и Зосимы. В народе они считались покровителями пчел.

На Руси в этот день с особенным вниманием относились к пчелам. Считается, что соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий были посланы в Египет, чтобы принести оттуда пчелиную матку.

Христиане очень уважали этих насекомых, поскольку, согласно Писанию, именно пчелы прилетели к распятому Иисусу на Голгофу и выпили пот, чтобы облегчить его страдания. Кроме того, считали, что именно пчелы первыми возвестили о Воскресении Иисуса.

Зосим считался покровителем пчел вместе со святым Саватием, а потому, именно в день 30 апреля крестьяне выносили на пасеку улья. Тем более, что погода этому способствовала – дни стояли теплые и солнечные.

С самого утра было принято молиться Зосиме и относить в храм соты, чтобы можно было расставлять ульи.

Пчеловоды 30 апреля вырезали часть земли, с которой надо было обойти вокруг пасеки, чтобы пчелы летали именно там, откуда вынули дерн.

Что нельзя делать в день Зосимы:

  • нельзя подолгу любоваться собой;

  • нельзя веники оставлять на видном месте;

  • нельзя покупать и печь вечером хлеб;

  • нельзя рассказывать сны;

  • нельзя надевать новые вещи.

В этот день сажали морковь и свеклу. Сначала семена замачивали в воде, куда бросали медные деньги. Считалось, что только после этого обряда урожай будет хорошим.

От рыбалки лучше воздержаться.

Ругань 30 апреля может отпугнуть удачу.

Знаменательные события в истории: 30 апреля 2020 года

Народные приметы

  • На какие посевы села пчела, там и будет богатый урожай.

  • Если пчелы летают поодиночке и медленно, то меда будет мало. Если летают стаями и быстро, то надо ждать много меда.

  • Муравей, заползший в дом, – к счастью.

  • Если на деревьях много шишек, будет богатый урожай ячменя, если на ольхе много сережек, то будет большой урожай овса.

  • Играющие грачи – предвестники солнечной погоды.

  • Утренний дождь – к хорошему дню.

Сны на 30 апреля необходимо хранить в тайне, чтобы они сбылись в течение месяца.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 30 апреля, Зосим Пчельник, день Зосимы.
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