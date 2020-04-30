У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.
Александры упорно добиваются своей цели. Они могут стать во главе коллектива и умело управлять им, опираясь при этом на наиболее способных людей, доверяя им самые сложные дела. Имеют репутацию справедливых людей.
Одно из уязвимых мест Саши — слабость к вину. В состоянии опьянения теряют над собой контроль, начинают хвастаться и стремиться опередить партнеров по застолью. Но некоторые серьезные события в жизни родных и близких могут навсегда отвратить Сашу от увлечения спиртным.
Склонен мечтать о любви, а не любить. В отношениях с женщинами Александр прежде всего стремится быть обворожительным. Редко встретишь такого приветливого и обворожительного мужчину, как Александр. Подать руку, помочь надеть пальто, купить букет цветов — это у него вошло в привычку. Главное же оружие Александра — комплимент. Нет, Александр не играет, он и в самом деле верит в искренность своих комплиментов, так же как и в искренность своих признаний в любви. Беда в том, что, поклявшись любить вечно, Александр спустя некоторое время с таким же пылом и верой в охватившее его чувство будет клясться другой женщине.
Рожденные летом Александры особенно сильно любят детей, как своих, так и чужих. Рожденные в другое время года в отношениях с детьми более сдержанны.
Сложными натурами являются Александры с отчествами Николаевич, Владиславович, Дмитриевич, Олегович, Борисович, Семенович.
Поздравления
Поздравляю с днем рождения тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!
Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.
Сквозь года идешь ты смело,
Александр величавый!
Стал для многих ты примером,
И в поступках всегда правый.
Ты защитник и всецело
Александру доверяют!
С испытаньями умело
Ты справляешься, все знают.
Ты готов к любой задаче
С разрешением серьезным,
И желаем мы удачи,
Александр грандиозный!
Имя славное ты носишь,
Им гордится можешь смело.
Защищать, как всем известно,
Благороднее нет дела.
Саша, пусть же имя станет
Путеводною звездою
И счастливым талисманом,
Что от бед земных укроет.
Александр — "защищающий людей".
Саша, ты и впрямь находка для друзей,
Ведь отзывчив и всегда на помощь скор,
Знать, в душе пылает смелости костер!
Милый Саша, ты пошире улыбнись,
И пусть радость наполняет твою жизнь.
Пусть добро вернется сторицей к тебе,
Будет счастье впредь главенствовать в судьбе!
Александр, как много в этом слове,
"Защитник" с греческого переводится оно,
По пояс океан и по колено море,
Ты точно не заляжешь никогда на дно.
Будь сильным, мужественным, умным,
Тебе природа поспособствует всегда,
Семьи огромной и соседушек бесшумных
И пусть обходит стороною всякая беда.
Дорогой Саша, я тебя поздравляю от всего сердца и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.