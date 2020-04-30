У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж", в значении "мужчина".

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.

Александры упорно добиваются своей цели. Они могут стать во главе коллектива и умело управлять им, опираясь при этом на наиболее способных людей, доверяя им самые сложные дела. Имеют репутацию справедливых людей.

Одно из уязвимых мест Саши — слабость к вину. В состоянии опьянения теряют над собой контроль, начинают хвастаться и стремиться опередить партнеров по застолью. Но некоторые серьезные события в жизни родных и близких могут навсегда отвратить Сашу от увлечения спиртным.

Склонен мечтать о любви, а не любить. В отношениях с женщинами Александр прежде всего стремится быть обворожительным. Редко встретишь такого приветливого и обворожительного мужчину, как Александр. Подать руку, помочь надеть пальто, купить букет цветов — это у него вошло в привычку. Главное же оружие Александра — комплимент. Нет, Александр не играет, он и в самом деле верит в искренность своих комплиментов, так же как и в искренность своих признаний в любви. Беда в том, что, поклявшись любить вечно, Александр спустя некоторое время с таким же пылом и верой в охватившее его чувство будет клясться другой женщине.

Рожденные летом Александры особенно сильно любят детей, как своих, так и чужих. Рожденные в другое время года в отношениях с детьми более сдержанны.

Сложными натурами являются Александры с отчествами Николаевич, Владиславович, Дмитриевич, Олегович, Борисович, Семенович.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения тебя, Александр. От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Сквозь года идешь ты смело,

Александр величавый!

Стал для многих ты примером,

И в поступках всегда правый.

Ты защитник и всецело

Александру доверяют!

С испытаньями умело

Ты справляешься, все знают.

Ты готов к любой задаче

С разрешением серьезным,

И желаем мы удачи,

Александр грандиозный!

Имя славное ты носишь,

Им гордится можешь смело.

Защищать, как всем известно,

Благороднее нет дела.

Саша, пусть же имя станет

Путеводною звездою

И счастливым талисманом,

Что от бед земных укроет.

Александр — "защищающий людей".

Саша, ты и впрямь находка для друзей,

Ведь отзывчив и всегда на помощь скор,

Знать, в душе пылает смелости костер!

Милый Саша, ты пошире улыбнись,

И пусть радость наполняет твою жизнь.

Пусть добро вернется сторицей к тебе,

Будет счастье впредь главенствовать в судьбе!

Александр, как много в этом слове,

"Защитник" с греческого переводится оно,

По пояс океан и по колено море,

Ты точно не заляжешь никогда на дно.

Будь сильным, мужественным, умным,

Тебе природа поспособствует всегда,

Семьи огромной и соседушек бесшумных

И пусть обходит стороною всякая беда.

Дорогой Саша, я тебя поздравляю от всего сердца и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.