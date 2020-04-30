"Нужен баланс": Минздрав предостерег ВР от решений о поспешном выходе из карантина

Новости Украины:В Минздраве призвали депутатов учитывать все факторы, влияющие на распространением коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Украины предостерегают народных депутатов Верховной Рады не принимать решений о поспешном выходе из карантина, введенного с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает корреспондент, об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня мы также работаем над планами выхода из карантина, и я бы хотел призвать всех, что нам нужно, когда мы говорим о выходе из карантина, найти баланс между эпидемическими мероприятиями и экономикой. Мы вовремя вошли в карантин. Это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости коронавирусной болезнью, и будет обидно выйти из карантина быстрее, чем нужно. Поэтому, пожалуйста, когда мы будем голосовать за любые инициативы по выходу из карантина, нужно учитывать эпидемическую ситуацию, и учитывать влияние экономической деятельности на возможность распространения коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.

Отдельно главный государственный санитарный врач отметил, что карантинные меры дают результат. "Карантин работает. Несмотря на все, что бы кто ни говорил, карантин работает. Сегодня из 2 тыс. 133 коек интенсивной терапии, оборудованных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, занято 158. Сегодня наш украинский врач не делает выбор для того, чтобы госпитализировать и оказывать медицинскую помощь той или иной категории населения, как это было в странах Европейского Союза с развитыми системами здравоохранения", - сказал он.

Также Ляшко сказал, что за два месяца подготовить систему здравоохранения, которая бы эффективно и качественно справлялась с вызовами пандемии, довольно трудно.