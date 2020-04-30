Оплатить коммуналку онлайн: Минсоцполитики выпустило видео (Видео)

Новости Украины:Минсоцполитики Украины выпустило видеоролик, в котором рассказало украинцам, как оплачивать комунальные услуги онлайн.

Министерство социальной политики Украины выпустило видеоролик, в котором рассказало украинцам, как оплачивать коммуналку онлайн.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

"Минсоцполитики призывает граждан, получающих пенсию или социальную помощь через банковские учреждения, дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги, пользуясь телефоном, и предоставляет пошаговую инструкцию в видеоролике", - говорится в сообщении.

Так, видеоролик можно найти на YouTube-канале министерства.

Как сообщалось, по состоянию на апрель 2020 года эксперты не прогнозируют рост цен на коммунальные платежи для населения, однако, по состоянию на апрель 2021 года предполагается рост на 10%.