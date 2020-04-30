Степанов рассказал о тарифах для лечения больных COVID-19

Новости Украины:Максим Степанов рассказал, из чего состоит тариф для лечения больных коронавирусом.

Тариф для лечения больных коронавирусной болезнью составляется с учетом всех лекарственных средств и зарплат медикам.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Zik.

"Единый тариф, который составлен уже на моей каденции, как министра здравоохранения, это пакет по лечению коронавирусной болезни COVID-19. Там я могу сказать, что он составлен с учетом всех лекарственных средств, которые должны быть при лечении всех медицинских изделий и заработной платы в объеме 300%. Там я 100% знаю, что он правильно посчитан", - сказал Степанов.

Напоминаем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на 100% настроен реформировать медицину, вносить некоторые корректировки в реформу, чтобы не было просчетов.