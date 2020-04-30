Голубовская: Украина была лучше подготовлена к эпидемии, чем Нью-Йорк

Новости Украины:Врач-эпидемиолог Ольга Голубовская считает, что Нью-Йорк был менее подготовлен к эпидемии COVID-19, чем Украина.

Украина в чем-то была подготовлена к эпидемии коронавируса лучше, чем Нью-Йорк, ведь у них врачи не имели даже средств индивидуальной защиты.

Об этом заявила в эфире телеканала Zik врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

"Я более того считаю, мы лучше в чем-то были подготовлены (к эпидемии коронавируса - ред.), потому что даже с врачами Нью-Йорка общались, так они сами говорят, у них ни средств индивидуальной защиты, ни приемных отделений как этот зал, где сто человек, один из них инфицирован, такого нет. У нас система еще сохранена", - сказала Голубовская.

Напоминаем, более одного миллиона людей во всем мире выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19.