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Голубовская: Украина была лучше подготовлена к эпидемии, чем Нью-Йорк

Голубовская: Украина была лучше подготовлена к эпидемии, чем Нью-Йорк
23:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Врач-эпидемиолог Ольга Голубовская считает, что Нью-Йорк был менее подготовлен к эпидемии COVID-19, чем Украина.

Украина в чем-то была подготовлена к эпидемии коронавируса лучше, чем Нью-Йорк, ведь у них врачи не имели даже средств индивидуальной защиты.

Об этом заявила в эфире телеканала Zik врач-эпидемиолог Ольга Голубовская.

"Я более того считаю, мы лучше в чем-то были подготовлены (к эпидемии коронавируса - ред.), потому что даже с врачами Нью-Йорка общались, так они сами говорят, у них ни средств индивидуальной защиты, ни приемных отделений как этот зал, где сто человек, один из них инфицирован, такого нет. У нас система еще сохранена", - сказала Голубовская.

Напоминаем, более одного миллиона людей во всем мире выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19.

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Все по теме:

Украина, США, Нью-Йорк, Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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