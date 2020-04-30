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Эксперт рассказал о роли Украины в польско-большевистской войне

Эксперт рассказал о роли Украины в польско-большевистской войне
23:35 Чт, 30 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Cоветник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вел Граевский рассказал о ключевой роли Украины в польско-большевистской войне.

В польско-большевистской войне 1920 года одним из ключевых моментов была битва за независимость Украины, а соглашение между УНР и Второй Речью Посполитой было "светлым пунктом" в общей истории двух стран.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вел Граевский.

"В польской памяти это - самый светлый пункт в отношениях Польши и Украины. Украинцы были в то время наиболее значимым союзником Речи Посполитой. Кульминационным моментом польско-большевистской войны, которая на тот момент продолжалась уже год, была битва за независимость Украины", - заявил Журавский вел Граевский.

Он подчеркнул, что поляки и украинцы бок о бок боролись за свою независимость, однако полякам тогда удалось построить свою страну, а украинцам - нет.

Эксперт отметил, что были хорошие примеры участия украинских войск в этой войне, например генерала УНР Марка Безручко в обороне города Замосць или генерала Михаила Емельяновича-Павленко в обороне линии Днестра.

"На сегодняшний день это тот фундамент нашей истории, на который мы могли бы опереться и популяризировать его в пример ответственной и доброй политики обоих народов", - подчеркнул политолог.

По мнению Журавского вел Граевского, Петлюра в апреле 1920 года принял "наиболее оптимальное решение - заключить союз с Польшей".

Как известно, в ночь с 21 на 22 апреля 1920 года Петлюра и Пилсудский заключили союз, в результате которого был организован совместный поход польских и украинских войск и в мае освобожден Киев. Однако впоследствии большевики перешли в наступление, захватив всю Украину, а также часть Польши. В этой войне ключевой была битва под Варшавой в августе 1920 года, когда польские войска вместе с войсками УНР разбили большевиков. Впрочем, под давлением Москвы и наступления большевиков Польша все же была вынуждена подписать с Россией Рижский договор 1921 года, по которому Украина была разделена, а войска УНР - интернированы в лагеря на территории Польши.

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Украина, Польша, Пшемыслав Журавский вел Граевский.
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