Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 30 апреля: Вступительная кампания 2020 и COVID-19 в Украине
Итоги дня 30 апреля: Вступительная кампания 2020 и COVID-19 в Украине
С мая украинцам проиндексируют пенсии: средний размер повышения
В мае повышают пенсии: кому и на сколько повысят выплаты
Павелко: Настроены быстрее возобновить работу
Павелко: Настроены быстрее возобновить работу
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая
Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая

Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая

Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая
08:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце.

1 мая – день памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского (820-850 гг.).

В народном календаре эта дата получила названия Кузьма огородник.

Первомайским дождём смачивали волосы, чтобы они хорошо росли. По народному поверью, святой Козьма, беспокоился о крестьянском благополучии. Поэтому все растения и овощи, посаженные в этот день, будут защищены от заморозков, засухи и непогоды.

Приметы говорят, что до обеда энергетика дня очень сильная. Все растения в этот период живительны и целебны. Более того, обращаясь к растениям, человек может наполниться их благотворной силой и направить ее в благо для себя русло.

Можно работать на огороде, в палисаднике или просто пересадить комнатные цветы. Главное, что, когда будешь сажать растение в землю, ты можешь загадать желание — и оно скоро сбудется.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

  • нельзя грустить и унывать, а то несчастье приумножиться;

  • нельзя никого обижать — все тебе вернется;

  • нельзя срезать, вырывать и обламывать растения.

Последний весенний месяц начинали севом. Если расцветала ольха, то крестьяне сеяли гречиху. Если зацвели фиалки и ива-бредина, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку. При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.

Знаменательные события в истории: 1 мая 2020 года

Приметы дня:

  • Кукушка кукует – наступают тёплые деньки.

  • Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим.

  • Зацвела рябина – тепло будет стойкое.

  • Черемуха зацвела – жди похолодания.

  • На черемухе листики появились – пора заниматься посадкой картофеля.

  • Дождь – к хорошему урожаю ржи.

  • Сны с 30 апреля на 1 мая несут благополучие. Исполнятся для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 1 мая, предсказывает события ближайшего будущего.

Люди, родившиеся 1 мая, хорошие огородники. Им подходит черный агат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 1 мая, Кузьма огородник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
02 Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
03 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
04 Беременная Хлоя Севиньи появилась обнаженной в новой фотосессии (Фото)
05 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Германии от COVID-19 уже выздоровели 75% больных
В Германии от COVID-19 уже выздоровели 75% больных
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Дожди, грозы и солнце разделят Украину пополам: погода на 1 мае
Грозы и солнце разделят Украину пополам: погода на 1 мае
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь