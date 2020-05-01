Кузьма огородник: приметы и обряды на 1 мая

Новости Украины:По приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце.

1 мая – день памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского (820-850 гг.).

В народном календаре эта дата получила названия Кузьма огородник.

Первомайским дождём смачивали волосы, чтобы они хорошо росли. По народному поверью, святой Козьма, беспокоился о крестьянском благополучии. Поэтому все растения и овощи, посаженные в этот день, будут защищены от заморозков, засухи и непогоды.

Приметы говорят, что до обеда энергетика дня очень сильная. Все растения в этот период живительны и целебны. Более того, обращаясь к растениям, человек может наполниться их благотворной силой и направить ее в благо для себя русло.

Можно работать на огороде, в палисаднике или просто пересадить комнатные цветы. Главное, что, когда будешь сажать растение в землю, ты можешь загадать желание — и оно скоро сбудется.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

нельзя грустить и унывать, а то несчастье приумножиться;

нельзя никого обижать — все тебе вернется;

нельзя срезать, вырывать и обламывать растения.

Последний весенний месяц начинали севом. Если расцветала ольха, то крестьяне сеяли гречиху. Если зацвели фиалки и ива-бредина, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку. При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.

Приметы дня:

Кукушка кукует – наступают тёплые деньки.

Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим.

Зацвела рябина – тепло будет стойкое.

Черемуха зацвела – жди похолодания.

На черемухе листики появились – пора заниматься посадкой картофеля.

Дождь – к хорошему урожаю ржи.

Сны с 30 апреля на 1 мая несут благополучие. Исполнятся для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 1 мая, предсказывает события ближайшего будущего.

Люди, родившиеся 1 мая, хорошие огородники. Им подходит черный агат.