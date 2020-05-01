У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Тамара с детства стремится к разнообразию в жизни. Она не может подолгу читать книжку, быстро теряет интерес к играм. В то же время ей свойственны любознательность и любопытство. Тамара - довольно артистическая натура, ей нравится красоваться перед гостями, в школе обязательно принимает участие в самодеятельном театре. У нее появляется привычка играть какую-нибудь роль и в жизни. Может изображать образцовую, послушную дочку, может изображать знакомую соседку или подражать известной артистке. В общении доброжелательна, приветлива, но с незнакомыми людьми не забывает об осторожности.
У Тамары существует склонность к лидерству, поэтому нередко она выходит замуж за человека младше ее по возрасту. В этом случае в семье складываются отношения, удовлетворяющие обоих супругов. Жене удается удовлетворить свои лидерские качества, а муж избавляется от постоянных трений в семейных отношениях.
Бюджетом семьи распоряжается экономно, но при покупках для детей не останавливается перед ценой. Очень вспыльчива, может устроить сцену ревности при посторонних со слезами и криками. Умеет хорошо готовить, квартиру содержит в образцовом порядке. Нравится переставлять мебель и обновлять обстановку в квартире. Любит путешествовать и знакомиться с новыми людьми.
Поздравления
Ты рождена прекрасною недаром,
Чудесная красавица Тамара!
Тебе сегодня счастья пожелаю,
Пусть сбудутся мечты — я точно знаю,
Что ты большое счастье заслужила,
Хочу, чтобы любовь к тебе спешила,
Удачи много буду я желать,
И никогда не нужно унывать!
Тaмаре в именины
Желаю список длинный:
Удачи и здоровья,
И радости с любовью,
Везенья и успеха,
Загадочности, смеха,
Чтоб ты была красивой,
Веселой и счастливой!
Тамара, спешу поздравить тебя с праздником! Желаю светлых солнечных денечков, тепла и умиротворения в душе, счастливых глаз и прекрасного настроения! Пусть всегда будут рядом надежные и верные люди, теплые отношения в семье и великолепное самочувствие!
С праздником тебя, Тамара!
Будь веселой. Будь такой:
Доброй, светлой и счастливой.
Прогоняй всю грусть долой.
Пусть удача в твоей жизни
Не предаст, не подведет.
А крепчайшее здоровье
Никогда пусть не уйдет.
Поздравляю тебя, чудесная Тамара! Пожелать тебе хочу летнего тепла и солнечного света, осеннего листопада надежд и желаний, зимней сказки и чудес, весеннего настроения и вдохновения, верной любви в жизни и большой удачи.
Поздравляю тебя радость моя, милая Тамара. Я тебе желаю просыпаться с радостью и великим вдохновением, проводить день счастливо и с воодушевлением, добиваться своего и не упускать ни единого шанса на победу, весело развлекаться и быть всегда любимой.
Поздравляю Вас, Тамара,
И желаю лучших дней,
Чтобы светлые полоски
Жизнь толкала к Вам быстрей,
Чтоб и телом, и душою
Вас досуг не утомил,
Чтоб в семье царил достаток,
И согласие, и мир,
Чтобы каждый удивлялся:
Как у Вас все так легко?
Чтобы Вы смогли забраться
Даже очень высоко.
Пусть с тобой, Тамара,
Счастье ходит парой,
Солнце пусть с тобою
Весело смеется,
Каждый новый день
Светел будет, ярок,
Пусть тебе все в жизни,
Тома, удается.
Чтоб была счастливой,
Желанной и любимой,
В сердце у тебя,
Чтоб любовь жила,
Чтоб дорога жизни
Была ровной, длинной,
К сказке и мечте,
Чтоб тебя вела.