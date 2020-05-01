У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Новости Украины:Внешне Тамара очень милая, нежная и ранимая. Она достаточно любознательна, интересуется всем новым.

Тамара с детства стремится к разнообразию в жизни. Она не может подолгу читать книжку, быстро теряет интерес к играм. В то же время ей свойственны любознательность и любопытство. Тамара - довольно артистическая натура, ей нравится красоваться перед гостями, в школе обязательно принимает участие в самодеятельном театре. У нее появляется привычка играть какую-нибудь роль и в жизни. Может изображать образцовую, послушную дочку, может изображать знакомую соседку или подражать известной артистке. В общении доброжелательна, приветлива, но с незнакомыми людьми не забывает об осторожности.

У Тамары существует склонность к лидерству, поэтому нередко она выходит замуж за человека младше ее по возрасту. В этом случае в семье складываются отношения, удовлетворяющие обоих супругов. Жене удается удовлетворить свои лидерские качества, а муж избавляется от постоянных трений в семейных отношениях.

Бюджетом семьи распоряжается экономно, но при покупках для детей не останавливается перед ценой. Очень вспыльчива, может устроить сцену ревности при посторонних со слезами и криками. Умеет хорошо готовить, квартиру содержит в образцовом порядке. Нравится переставлять мебель и обновлять обстановку в квартире. Любит путешествовать и знакомиться с новыми людьми.

Поздравления

Ты рождена прекрасною недаром,

Чудесная красавица Тамара!

Тебе сегодня счастья пожелаю,

Пусть сбудутся мечты — я точно знаю,

Что ты большое счастье заслужила,

Хочу, чтобы любовь к тебе спешила,

Удачи много буду я желать,

И никогда не нужно унывать!

Тaмаре в именины

Желаю список длинный:

Удачи и здоровья,

И радости с любовью,

Везенья и успеха,

Загадочности, смеха,

Чтоб ты была красивой,

Веселой и счастливой!

Тамара, спешу поздравить тебя с праздником! Желаю светлых солнечных денечков, тепла и умиротворения в душе, счастливых глаз и прекрасного настроения! Пусть всегда будут рядом надежные и верные люди, теплые отношения в семье и великолепное самочувствие!

С праздником тебя, Тамара!

Будь веселой. Будь такой:

Доброй, светлой и счастливой.

Прогоняй всю грусть долой.

Пусть удача в твоей жизни

Не предаст, не подведет.

А крепчайшее здоровье

Никогда пусть не уйдет.

Поздравляю тебя, чудесная Тамара! Пожелать тебе хочу летнего тепла и солнечного света, осеннего листопада надежд и желаний, зимней сказки и чудес, весеннего настроения и вдохновения, верной любви в жизни и большой удачи.

Поздравляю тебя радость моя, милая Тамара. Я тебе желаю просыпаться с радостью и великим вдохновением, проводить день счастливо и с воодушевлением, добиваться своего и не упускать ни единого шанса на победу, весело развлекаться и быть всегда любимой.

Поздравляю Вас, Тамара,

И желаю лучших дней,

Чтобы светлые полоски

Жизнь толкала к Вам быстрей,

Чтоб и телом, и душою

Вас досуг не утомил,

Чтоб в семье царил достаток,

И согласие, и мир,

Чтобы каждый удивлялся:

Как у Вас все так легко?

Чтобы Вы смогли забраться

Даже очень высоко.

Пусть с тобой, Тамара,

Счастье ходит парой,

Солнце пусть с тобою

Весело смеется,

Каждый новый день

Светел будет, ярок,

Пусть тебе все в жизни,

Тома, удается.

Чтоб была счастливой,

Желанной и любимой,

В сердце у тебя,

Чтоб любовь жила,

Чтоб дорога жизни

Была ровной, длинной,

К сказке и мечте,

Чтоб тебя вела.