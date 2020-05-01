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День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая

День труда: почему Украина и мир отмечают 1 мая
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Международный день рабочих, или День труда отмечают в первые дни мая.

Сегодня в Украине и многих странах мира отмечают Первомай, или День труда.

Изначально праздник назывался День международной солидарности трудящихся. История праздника такова. В этот день в 1886 году американские рабочие, устав от суровых условий труда, устроили забастовку, потребовав 8-часовой рабочий день. Забастовка закончилась столкновениями с полицией. Погибли шесть демонстрантов. В последующие дни сточки между протестующими и полицией продолжились, и жертвы были уже с обеих сторон. В результате нескольких анархистов обвинили в организации беспорядков и казнили. Однако позже Парижский конгресс в память о жертвах столкновений объявил эту дату Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отмечать его демонстрациями. В 2017 году в Украине официальное название праздника сменили, но выходной день оставили

Сегодня день 1 Мая, так или иначе, празднуют в более 80 странах мира, правда названия этого праздника разные: День труда, День весны, Майский день, Праздник весны и труда, Праздник установления 8-часового рабочего дня и даже День ландышей. Еще 55 стран мира празднуют День, посвященный труду в другие дни года. Скажем, в США он приходится на первый понедельник сентября, а в Японии на 23 ноября. В Австралии «Восьмичасовой день» в разных штатах отмечают в разные дни.

С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая

Однако, различаются не только названия, но и традиции празднования первомайских праздников. К примеру, Французы отмечают День Жанны д'Арк, День королевы (Девы Марии) и День ландышей; у англичан день 1 мая ассоциируется с Майским деревом, Зеленым Джеком, Робин Гудом и проводится как костюмированное народное гуляние; в Испании - Зеленый Сантьяго, праздник влюбленных и цветов; в скандинавских странах в ночь на 1 мая (Вальпургиеву ночь), разжигают костры, водят хороводы, чтобы отвадить троллей и ведьм, а сам день называют Днем кукушки. А вот в Швейцарии, Чехии, Словакии, Венгрии перед окнами девушек и любимых высаживают майские деревья.

В Украине про День труда до сих пор идут дискуссии. Однако, в настоящее время политическая составляющая этого дня постепенно отходит, а сегодняшний день превращается в возможность отдохнуть и насладиться приходом весны.

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Праздник, День труда, Первомай, Международный день рабочих, 1 май.
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