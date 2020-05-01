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С 1 мая дня водители могут не включать ближний свет

С 1 мая дня водители могут не включать ближний свет
08:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:С сегодняшнего дня водители, которые движутся за городом, могут не включать ближний свет.

С 1 мая при движении за городом водителям не обязательно включать ближний свет фар или ходовые огни.

Согласно Правилам дорожного движения, требование включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов независимо от времени суток необходимо выполнять только с 1 октября по 1 мая. В другое время использование ближнего света или ходовых огней в светлое время суток не является нарушением.

Напомним, что с 1 октября по 1 мая на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар. Невыполнение этого требования является нарушением Правил. Административная ответственность за такое нарушение – предупреждение. Штраф за невключенный свет в светлое время суток не предусмотрен.

В каких транспортных средствах должен быть включен ближний свет:

  • Механические транспортные средства во время движения в колоне.

  • На маршрутных транспортных средствах, которые движутся по полосе, обозначенной дорожным знаком 5.8, навстречу общему потоку транспортных средств.

  • На автобусах (микроавтобусах), которые перевозят организованные группы детей.

  • Тяжеловесные, крупногабаритные транспортные средства, сельскохозяйственная техника, ширина которой превышает 2,6 м, и транспортные средства, которые перевозят опасный груз.

  • Транспортные средства, которые буксируют.

"Штрафы UA": водители теперь могут оплачивать нарушения онлайн

Ранее сообщалось, из-за коронавируса перенесли запуск автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожнего движения.

Также 24 апреля ВР изъяла из Коап норму о штрафных баллов за зафиксированные в автоматическом режиме правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

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Фары, Транспортные средства, Ближний свет, Ходовые огни.
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