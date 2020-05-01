Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае

Новости Украины:Самые важные нововведения, которые принесет с собой последний месяц весны.

Начало выхода из карантина

Кабинет министров надеется, что 11 мая наступит начало смягчения карантинных ограничений

Если в стране будет наблюдаться значительное увеличение числа заболевших, то ограничительные меры могут снова быть усилены.

Карантин в Украине изначально был введен с 12 марта по 3 апреля. Позже, 25 марта, правительство продлило его до 24 апреля и ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, но 22 апреля было принято решение продлить ограничительные меры до 11 мая.

Первый этап выхода из карантина

Стартовую точку плана выхода из карантина в правительстве назвали "День К". Для его начала есть два условия:

Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.

Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

В этом случае с 11 мая, отметил Шмыгаль, можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли бытовыми товарами, части сферы услуг. Люди смогут выйти на работу.

План выхода Украины из карантина, разработанный правительством, состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

Открытие рынков

В конце апреля правительство разрешило с 1 мая открыть продовольственные и аграрные рынки. Предшествовали этому протесты предпринимателей, продавцов и аграриев в разных уголках Украины. В целом в Украине откроют 872 рынка в разных областях, но перед тем соответствующий территориальный орган Госпродпотребслужбы должен выдать решение о соблюдении противоэпидемических требований.

Однако, рынки отныне не будут выглядеть так, как раньше. Их работу во время пандемии позволили с соблюдением ряда санитарных требований: маска, расстояние и измерение температуры.

При каких условиях будут работать рынки

Будут пускать на рынок работников, продавцов и посетителей, только если они будут в маске или респираторе и им бесконтактно перед тем измерят температуру. Людей с повышенной температурой на рынок не допустят.

На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.

На 10 квадратных метров должен быть только один покупатель.

Каждые три часа будут проводить дезинфекцию поверхностей.

В конце каждого рабочего дня должны дезинфицировать и убирать все помещения.

Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

Для продавцов

Расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров.

Продавцов и покупателей должны отграничивать защитные экраны.

Для работников

Следует информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и профилактики коронавируса.

Нужно контролировать, соблюдаются ли требования по профилактике COVID-19. А в случае нарушений, их следует оперативно устранить.

Также на рынках отныне будут дополнительные элементы контроля. На каждом из рынков будут следить за соблюдением описанных выше требований два инспектора Госпродпотребслужбы. Ежедневный мониторинг будет проводить и Кабмин.

Послабление карантина в Киеве

По предварительным прогнозам, смягчение ограничительных мер в столице планируется на 12 мая.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Добавим, что план первого этапа ослабления ограничительных мер в столице немного отличается от плана Кабмина. Ознакомиться с ним подробнее можно по ссылке.

Возобновление движения транспорта

С 12 мая может возобновиться движение городского, пригородного и междугороднего транспорта.

"Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ожидается, что в дальнейшем в Украине могут возобновить внутренние авиарейсы. При этом масочный режим и температурный скрининг будут сохраняться.

Индексация пенсий

В мае 8 миллионов 400 тысяч пенсионеров получат увеличенные пенсии. Так, по словам руководителя Министерства социальной политики Марины Лазебной, размер пенсии вырастет в среднем на 260 гривен

Деньги на увеличение пенсий, напомним, удалось "выкроить" благодаря принятым изменениям в госбюджет-2020 и формированию Фонда борьбы с COVID-19. Именно поддержка пенсионеров, рядом с закупкой медпрепаратов и техники, а также увеличением зарплат медикам, были ведущими направлениями изменений в экономике из-за коронавируса.

"Перерасчет пенсий проведут с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11",– говорится в объяснении Пенсионного фонда Украины.

Увеличение пенсионных выплат с мая 2020 будет осуществляться двумя путями:

Индексация трудовых пенсий:

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;

Доплата к пенсиям:

пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку в 500 гривен. В целом это коснется 1,5 миллиона пенсионеров.

Также до 2 100 гривен повысили минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Коммуналка

Цена на газ в мае

"Нафтогаз" назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения, которую придется платить в мае. Тариф в первой платежке, то есть за потребленный газ, у всех одинаковый и составляет 3,71 гривны за кубометр потребленного газа.

В апреле украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 4,33 гривны за кубометр. Таким образом в майских платежках тариф на 14,3% дешевле.

Как определяется тариф за потребленный газ? Цену устанавливает "Нафтогаз" ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов и "Укртрансгаза".

Цена во второй платежке, то есть за транспортировку, отличается в разных областях и даже районах области. В апреле дешевле всего платили в Киеве – 0,34 гривны за кубометр газа, а дороже всего в части Львовской области – 2,39 гривны.

Договоры на коммунальные услуги

В Украине с 1 мая 2019 года Законом № 2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах" ввели реформу жилищно-коммунальных услуг. Украинцам дали год на то, чтобы определиться с моделью организации отношений с поставщиками коммунальных услуг.

То есть до 1 мая 2020 года украинцы должны сами определиться, как управлять своими домами и выбрать модель договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг.

Какие модели договоров предусмотрены законом? Есть три варианта: индивидуальный договор, коллективный договор, договор в статусе коллективного потребителя. Они доступны для всех коммунальных услуг, кроме электроэнергии и природного газа.

Если совладельцы многоквартирного дома до 1 мая 2020 года самостоятельно не выбрали одну из моделей организации договорных отношений, тогда между исполнителем соответствующей коммунальной услуги и каждым совладельцем заключается индивидуальный договор. В него не включается плата за обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома.

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты сетей будут осуществлять совладельцы за свой счет. Ответственность за содержание сетей лежит на самих совладельцах. Если они никого не уполномочили на содержание сетей, никто и не будет этого делать.

Нововведения для водителей

Изначально планировалось, что с 1 мая в Украине заработает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, однако ее запуск перенесли до окончания режима строгого карантина.

"Министерство внутренних дел приняло решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в МВД.

Ведомство пояснило, что в связи с постановлением Кабмина ограничена деятельность некоторых подразделений Национальной полиции и других организаций, которые должны обеспечивать работу системы.

Выходные и праздники в мае

В мае 2020 года у украинцев будет 12 выходных дней. Количество будней при этом составит 19 дней.

Так, согласно распоряжению Кабинета министров, 1 мая будет выходной по случаю Дня труда. Так как он выпадает на пятницу, то украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая.

В этом году День труда мы отметим в пятницу, поэтому будем отдыхать три дня подряд - с 1 по 3 мая.

9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку этот праздник в 2020-м приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 число.

Таким образом, мы будем снова отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Кроме того, 8 мая – День памяти и примирения – будет рабочим, но укороченным на один час

Календарь выходных в мае 2020

1 мая, пятница - День труда

9 мая, суббота - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

11 мая, понедельник - перенос выходного в честь 9 мая, Дня победы 2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - стандартные выходные субботы и воскресенья.

Как работают банки

В мае отделения банков, кроме субботы и воскресения, не будут работать:

1 мая (пятница)

11 мая (понедельник).

Эти два будних дня - официальные выходные. День труда 1 мая, а 11 мая отдыхаем из-за Дня победы в субботу.

Погода в мае

Согласно прогнозу Укргидрометцентра в мае начнется лето, но с заморозками, все, включая метеорологов, ожидали, что после аномально теплой зимы наступит аномально жаркая весна и еще более знойное лето.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца, считает Леонид Горбань. По его словам, в середине мая будут две жаркие недели без осадков, а в начале месяца начнется жара до +30 градусов.

"В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до +27...+30 градусов, к середине месяца станет чуть прохладнее, +27...+29 градусов. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат", – рассказал он.

Вместе с тем, после 20 мая температура спадет до комфортных +23...+25 градусов, но с 25 мая начнутся дожди, с которыми придет тепло.

"Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона", – уточнил Горбань.