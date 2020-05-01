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ЦОЗ: Солнечная весенняя погода - не лучший аргумент для того, чтобы собираться компанией

ЦОЗ: Солнечная весенняя погода - не лучший аргумент для того, чтобы собираться компанией
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ЦОЗ предупреждают, что заболеть COVID-19 можно независимо от погоды.

В Центре общественного здоровья предупреждают, что заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

"Заболеть новой коронавирусной инфекцией COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания. А это значит, что солнечная весенняя погода - не лучший аргумент для того, чтобы собираться компанией и отправляться на майские активности на природе", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что сейчас нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции.

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"Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и ежедневная гигиена. А именно бесконтактное приветствие, гигиена рук (их мытье в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработка дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%). Как определить время? Достаточно перечислить, к примеру, города, которые вы хотели бы посетить в будущем. Это займет не менее 20 секунд", - добавили в ЦОЗ.

Кроме того, рекомендуется соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля (чихать и кашлять в сгиб локтя или одноразовую салфетку, которую затем следует выбросить в контейнер); при пандемии категорически нельзя сплевывать на улицах (пользуйтесь одноразовыми бумажными платками); сохранять дистанцию не менее полутора метра от других людей в публичных местах.

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Вместе с тем, необходимо помнить о самоизоляции в случае появления респираторных симптомов: повышенная температура, кашель, насморк. Нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно (особенно, если среди вас есть люди пожилого возраста).

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Минздрав, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
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