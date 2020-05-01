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Повсеместная тенденция: люди стали меньше заниматься сексом

Повсеместная тенденция: люди стали меньше заниматься сексом
16:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Люди стали меньше заниматься сексом из-за карантина.

Люди стали меньше заниматься сексом из-за введенного правительствами карантина в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил руководитель компании Reckitt Benckiser, которая владеет производителем презервативов Durex, пишет BBC.

Продажи презервативов падают с марта, поскольку у людей стало меньше возможностей проявлять сексуальную активность и знакомиться с новыми партнерами.

Секса стало меньше и у пар, проживающих вместе. Тенденции наблюдаются всюду, где ввели карантин.

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Люди предпочитают теперь покупку антисептиков и средств бытовой химии, утверждает он.

Ранее в ООН заявили, что 47 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут использовать современные контрацептивы. Это приведет к прогнозируемым 7 миллионам дополнительных нежелательных беременностей.

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Карантин, Коронавирус, Секс, Covid-19.
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