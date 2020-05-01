Повсеместная тенденция: люди стали меньше заниматься сексом

Новости Украины:Люди стали меньше заниматься сексом из-за карантина.

Люди стали меньше заниматься сексом из-за введенного правительствами карантина в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил руководитель компании Reckitt Benckiser, которая владеет производителем презервативов Durex, пишет BBC.

Продажи презервативов падают с марта, поскольку у людей стало меньше возможностей проявлять сексуальную активность и знакомиться с новыми партнерами.

Секса стало меньше и у пар, проживающих вместе. Тенденции наблюдаются всюду, где ввели карантин.

Люди предпочитают теперь покупку антисептиков и средств бытовой химии, утверждает он.

Ранее в ООН заявили, что 47 миллионов женщин в странах с низким и средним уровнем дохода не смогут использовать современные контрацептивы. Это приведет к прогнозируемым 7 миллионам дополнительных нежелательных беременностей.