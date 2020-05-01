Противодействие коронавирусу: Минкульт перевел рекомендации на языки нацменьшинств (Фото)

В Украине выпустили рекомендации по противодействию коронавирусу на 13 языках национальных меньшинств.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
"В рамках информационной кампании по противодействию распространению коронавирусной инфекции Министерство культуры и информационной политики совместно с Министерством здравоохранения и проектом Совета Европы в Украине разработали и выпустили информационные материалы на 13-ти языках национальных меньшинств для различных групп населения, проживающих на территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы были переведены проектом Совета Европы "Защита национальных меньшинств, включая ромов и языки меньшинств в Украине" и сейчас инфографика уже доступна: на белорусском, болгарском, гагаузском, греческом, крымскотатарском, немецком, польском, ромском, русском, румынском, словацком, венгерском языках и иврите.