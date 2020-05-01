Противодействие коронавирусу: Минкульт перевел рекомендации на языки нацменьшинств (Фото)

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В Украине выпустили рекомендации по противодействию коронавирусу на 13 языках национальных меньшинств.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"В рамках информационной кампании по противодействию распространению коронавирусной инфекции Министерство культуры и информационной политики совместно с Министерством здравоохранения и проектом Совета Европы в Украине разработали и выпустили информационные материалы на 13-ти языках национальных меньшинств для различных групп населения, проживающих на территории Украины", - говорится в сообщении.