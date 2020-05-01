Слушания по делу MH17 возобновятся в начале июня, но доступ на них ограничат

Новости Украины:Доступ на июньские слушания по делу MH17 ограничат.

Слушания по делу MH17 возобновятся в понедельник, 8 июня, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах, но с ограниченным присутствием родственников и СМИ, сообщили в пятницу в суде, передает УНН.

"Как и было запланировано, слушания по уголовному делу MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Тем не менее, в связи с коронавирусом и соответствующими национальными руководствами будут внесены коррективы в предстоящий блок судебных слушаний. Результатом этого является то, что только ограниченное число людей сможет присутствовать на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" (JCS). За слушаниями могут следить все в прямом эфире", - сообщили в суде.

Ожидается, что все будут соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга, а люди с признаками легкой простуды или повышенной температурой не будут допущены в здание.

Помимо судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы. Публичная галерея над залом суда будет зарезервирована для ограниченного числа родственников. На этом блоке слушаний будет невозможно разместить другие заинтересованные стороны. Поэтому им придется следить за процессом с помощью трансляции в прямом эфире. Пресс-центр будет закрыт.

Зал суда был зарезервирован в июне 2020 года с понедельника, 8 июня, по пятницу, 3 июля 2020 года. Пока неизвестно, будет ли суд заседать каждый день. Обстоятельства могут потребовать, чтобы слушания были сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены, добавили в суде.

Ранее суд в деле MH17 отстоял анонимность 12 свидетелей из-за угрозы их жизни.