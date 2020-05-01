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"2 мая. Без мифов": Институт нацпамяти опубликовал фильм о событиях в Одессе 2014 года

"2 мая. Без мифов": Институт нацпамяти опубликовал фильм о событиях в Одессе 2014 года
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Институт нацпамяти выложил фильм "2 мая. Без мифов".

2 мая исполняется шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда ценой десятков человеческих жизней было остановлено ползучее наступление "русской весны".

Об этом напомнили в Украинском институте национальной памяти.

"Вокруг тех событий до сих пор продолжаются политические спекуляции, но надо помнить, что они стали кровавым решением провокаций, развернутых весной 2014 года пророссийскими силами в Одессе", - отметили историки.

Они напомнили заявление экспертной группы "2 мая" о трагедии в Одессе, которая была эпизодом в целом калейдоскопе событий.

"События в Одессе не были изолированы от событий, происходивших ранее в городе и в стране. Беспорядкам 2 мая предшествовал ряд событий: силовая ликвидация палаточного городка евромайдан в Одессе; барикадирование входов в здания ОГА и призывы "защитить здание от прибывших, чужих боевиков"; массовое избиение под стенами ОГА активистов и журналистов; попытка заставить областной совет провозгласить очередную "народную республику" 3 марта 2014 года. Так же знаковые события произошли после трагической даты и были связаны с ней: смена руководства ОГА и силовых структур области; беспорядки и захват здания городского управления милиции 4 мая", - процитировали в УИНП заключение экспертов.

Как отмечают историки, по данным СБУ, пророссийские акции в Одессе зимой-весной 2014 года инспирировались из России. Лидеры одесских сепаратистов получали прямые указания и инструкции по расшатыванию ситуации в городе от кураторов из Москвы. В частности, среди организаторов акций на Куликовом поле были граждане России, среди них - Антон Раевский, один из главарей российских неонацистов, в будущем боевик, участник войны на Донбассе, и Евгений Мефедов, впоследствии осужденный за организацию беспорядков в Одессе.

"Анализируя ход событий в стране в то время, можно сделать вывод, что сопротивление украинцев 2 мая в Одессе, а затем и 9 мая в Мариуполе окончательно остановило ползучую спецоперацию спецслужб России под названием "русская весна". Сегодня Одесса, Днипро, Харьков и другие города юга и востока Украины живут спокойной мирной жизнью, в отличие от Донецка и Луганска, где положить конец пророссийским мятежам не удалось", - подчеркивают в УИНП.

Там отмечают: чтобы навязать собственную версию трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, российская пропаганда запустила миф об "одесской Хатыни", в котором пророссийских организаторов беспорядков представляют "мучениками", а украинских активистов "радикалами". Зато печальная правда выглядит иначе - десятки людей стали жертвами спецоперации российских спецслужб.

На сайте Института национальной памяти представлены документальный фильм "2 мая. Без мифов", который сняла группа "2 мая", объединяющая независимых экспертов и неравнодушных одесситов, чтобы опровергнуть фейки российской пропаганды. В нем о наступлении "русской весны" в Одессе и обстоятельствах трагедии рассказывают непосредственные участники событий.

Безопасность в Одессе 2 мая будут обеспечивать более 1,5 тыс правоохранителей

Полный текст о ходе событий в Одессе весной 2014 года - на сайте Института.

Как сообщалось ранее, 2 мая 2014 года участники одесского антимайдана напали в центре города на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "Самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек.

Впоследствии антимайданивцев оттеснили к Куликову полю, где сожгли их лагерь, а многие забаррикадировались в Доме профсоюзов. Стороны конфликта забросали друг друга бутылками с зажигательной смесью и стреляли. В результате пожара, возникшего в здании, погибли 48 участников массовых беспорядков. 200 человек с обеих сторон конфликта обратились за медицинской помощью.

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Одесса, Майдан, 2 мая, УИНП, Революция Достоинства.
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